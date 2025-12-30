Городовой / Город / Каждый четвертый мандарин — декабрьский гость: в Петербург с начала года завезли 126 тонн
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Каждый четвертый мандарин — декабрьский гость: в Петербург с начала года завезли 126 тонн

Опубликовано: 30 декабря 2025 08:15
Каждый четвертый мандарин — декабрьский гость: в Петербург с начала года завезли 126 тонн
Каждый четвертый мандарин — декабрьский гость: в Петербург с начала года завезли 126 тонн
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

В 2025 году в Санкт-Петербург было ввезено свыше 126 тонн мандаринов.

В 2025 году на полках магазинов Санкт-Петербурга оказалось свыше 126 тысяч тонн мандаринов.

Четвертая часть от этого объема поступила в город в декабре, к новогодним торжествам, что позволило удовлетворить высокий сезонный спрос, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Поставки цитрусовых проходили под контролем сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ведомство обеспечило проведение всех необходимых процедур проверки, что стало основанием для допуска фруктов в продажу.

В этом году география ввоза осталась прежней. Основными государствами-экспортерами мандаринов в Санкт-Петербург вновь стали ЮАР, Марокко, Аргентина, Египет, Перу и Пакистан.

В декабре объем привезенных мандаринов достиг 31,2 тысячи тонн. Большая часть поступила в продажу именно в этот месяц, чтобы подготовиться к традиционному росту интереса к фруктам перед новогодними праздниками.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью