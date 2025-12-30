Каждый четвертый мандарин — декабрьский гость: в Петербург с начала года завезли 126 тонн

В 2025 году на полках магазинов Санкт-Петербурга оказалось свыше 126 тысяч тонн мандаринов.
Четвертая часть от этого объема поступила в город в декабре, к новогодним торжествам, что позволило удовлетворить высокий сезонный спрос, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Поставки цитрусовых проходили под контролем сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Ведомство обеспечило проведение всех необходимых процедур проверки, что стало основанием для допуска фруктов в продажу.
В этом году география ввоза осталась прежней. Основными государствами-экспортерами мандаринов в Санкт-Петербург вновь стали ЮАР, Марокко, Аргентина, Египет, Перу и Пакистан.
В декабре объем привезенных мандаринов достиг 31,2 тысячи тонн. Большая часть поступила в продажу именно в этот месяц, чтобы подготовиться к традиционному росту интереса к фруктам перед новогодними праздниками.
