В рот мне ноги: 3 пищевые привычки турок - для петербуржцев дикость

Турция — это не только море, халва и рахат-лукум. Это страна, где к еде относятся с почти религиозным уважением, и их пищевые привычки могут всерьез удивить русского туриста. Вот три главных правила, которые бросаются в глаза.

Во-первых, турки никогда не едят на ходу. Даже если это простой бублик или стаканчик кофе — они обязательно найдут скамейку, ступеньки или столик, чтобы присесть и спокойно перекусить. Еда на бегу считается дурным тоном и неуважением к пище.

Во-вторых, здесь не признают вчерашних блюд. Суп, приготовленный сегодня утром, к вечеру уже считается «несвежим». Хлеб, купленный вчера, отправится птицам, а чай заварят непосредственно перед тем, как подать. Холодильник, забитый контейнерами на неделю вперед, — нонсенс для типичной турецкой семьи.

И, наконец, самое неожиданное: турки не едят при других, не поделившись. Если у вас есть печенье, фрукты или пачка чипсов, а у собеседника — нет, вы просто обязаны поделиться. Именно поэтому детям не дают с собой в школу пакетик чипсов, а в офисах вы не увидите сотрудника, в одиночку доедающего шоколадку у монитора. Еда здесь — это всегда повод для общения и щедрости.