Символы благополучия: растения, которые можно дарить на Новый год

Выбор новогоднего подарка часто требует не только изящества, но и глубокого смысла. Растения, несущие в себе вековые традиции и позитивные пожелания, становятся идеальным выбором для встречи Нового года и Рождества.

Флорист, ботаник, кандидат биологических наук, чемпион России по профессиональной флористике Андрей Филоненко делится советами по выбору растений, которые не просто украсят дом, но и станут талисманами наступающего года.

Вечнозелёная символика: живая ель и её тропические аналоги

В центре новогодней символики стоит живая хвоя, олицетворяющая вечность и служащая “прекрасным христианским символом и подарком к Рождеству”. Эксперт предлагает рассмотреть живую ель в горшке или её сородичей.

“Давайте пройдемся по рождественской символике. Во-первых, это может быть живая ель в горшке или ее аналог”, — отмечает Филоненко в беседе с «Городовой».

В ассортименте представлены как отечественные ели, так и голландские хвойные:

“различные кипарисы, можжевельники и араукарии”.

Эти растения могут прожить некоторое время в домашних условиях, особенно если в квартире есть светлый балкон или лоджия.

“В таких условиях этих растений будет максимально хорошо”, — подтверждает ботаник.

Более того, если речь идет о настоящей ели, весной ее можно будет высадить в саду.

Рождественская звезда и воск: сила пуансеттии и гиппеаструма

Еще одним бесспорным фаворитом праздничного сезона является пуансеттия, известная как рождественская звезда.

“Растение поражает своими эффектными красными или разных сортов другого оттенка прицветниками, которые сохраняют декоративность больше двух недель”.

Этот цветок, по традиции, “в полной мере символизирует вифлеемскую звезду и, безусловно, может стать красивым украшением интерьера”.

Помимо пуансеттии, в качестве “рождественской звезды” можно рассматривать луковичные растения гиппеаструм.

“Сейчас очень модные луковицы гиппеаструма, покрытые воском. Это гигиенично, декоративно, и в луковице находится запас питательных веществ, которые позволяют растению процветать в интерьере”.

Филоненко напоминает о важности правильного ухода после цветения:

“Ну а если мы хотим сохранить растение, то потом, конечно, обязательно луковицу надо очистить от воска, так как мы чистим, например, апельсин, и посадить в обычный горшок с землей”.

Белые цветы: символ чистоты

В европейской традиции особое место занимают растения с белыми цветками, которые символизируют “непорочность зачатия, непорочность Девы Марии”.

Для петербуржцев, ищущих такое растение, подойдут белый спатифилум или белый цикламен.

“Или любое другое растение с белыми цветками, оно, безусловно, подчеркнет торжественность этого светлого праздника”.

Пожелания удачи: тривиальные названия с глубоким смыслом

Помимо строгой символики, эксперт советует обратить внимание на растения, давно ставшие комнатными хитами и имеющие “много тривиальных названий”.

Например, денежное дерево, красула — красавица, которая несет пожелания “добра, счастья, благополучия”.

Также в этот список входит замиокулькас, известный как долларовое дерево. Эти растения, по словам флориста, несут смысл финансового благополучия.

“Могут символизировать, конечно, успех и удачу процветания в новом году” — идеальное пожелание для начала нового этапа.

