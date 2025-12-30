Городовой / Город / Петербург проиграл Кубани в битве за толстый кошелёк
Петербург проиграл Кубани в битве за толстый кошелёк

Опубликовано: 30 декабря 2025 08:45
Петербург проиграл Кубани в битве за толстый кошелёк
Петербург проиграл Кубани в битве за толстый кошелёк
Городовой ру

Средний доход риелторов в Южном регионе России впервые превысил аналогичный показатель в Санкт-Петербурге.

В осенний период 2025 года Краснодарский край вышел на одну из ведущих позиций по уровню ежемесячных доходов, которые предлагаются риелторам с опытом работы менее трёх лет.

В этом регионе средняя зарплата для данной категории сотрудников достигла 205,5 тысячи рублей, что позволило Кубани обойти Москву и Санкт-Петербург, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследования платформы по поиску работы.

В столице России новички на рынке недвижимости могут рассчитывать на доход примерно в 185 тысяч рублей. Для специалистов с тем же уровнем квалификации в Санкт-Петербурге средние предложения остаются чуть ниже — 170,8 тысячи в месяц.

Уровень оплаты фиксировался на основе анализа вакансий, размещённых на сервисах по поиску работы. Таким образом, Краснодарский край стал привлекательнее для молодых специалистов рынка недвижимости по данному показателю.

Стоит отметить, что минимальная заработная плата, утверждённая на 2026 год в Санкт-Петербурге, превысит 31 тысячу рублей. Это значение заметно ниже средних зарплат, предлагаемых риелторам даже с небольшим стажем.



Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
