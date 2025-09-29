«Общение и маленькие радости»: что такое осенняя хандра и как с ней справиться

День уменьшается и осень полноценно входит в свои права, что отражается и на настроении людей.

С наступлением осени многие начинают замечать за собой упадок сил и ухудшение настроения. Это осенняя хандра, которую важно не путать с депрессией.

Такое состояние временное, которое обычно длится не более нескольких недель. Теплые летние дни позади и от этого становится грустно. Особенно в Петербурге, когда дождь может идти несколько дней.

Стоит только из-за туч выглянуть солнцу, как настроение тут же улучшается.

Психолог Анна Вакалюк рассказала «Городовому», почему человек погружается в такое состояние осенью и что с этим делать.

Анна Вакалюк Психолог «Это сезонный упадок сил и настроения из-за недостатка света и перестройки организма. Это постоянно чувство усталости, раздражительность, сонливость и тягу к сладкому, а привычные дела кажутся бессмысленными», — говорит эксперт.

Что делать?

По словам психолога, тут очень важно, чтобы близкие люди заметили пассивность или пессимистичность человека. Но из этого состояния можно выйти самостоятельно.