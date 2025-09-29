«Общение и маленькие радости»: что такое осенняя хандра и как с ней справиться

С наступлением осени многие начинают замечать за собой упадок сил и ухудшение настроения. Это осенняя хандра, которую важно не путать с депрессией.
Такое состояние временное, которое обычно длится не более нескольких недель. Теплые летние дни позади и от этого становится грустно. Особенно в Петербурге, когда дождь может идти несколько дней.
Стоит только из-за туч выглянуть солнцу, как настроение тут же улучшается.
Психолог Анна Вакалюк рассказала «Городовому», почему человек погружается в такое состояние осенью и что с этим делать.
Что делать?
По словам психолога, тут очень важно, чтобы близкие люди заметили пассивность или пессимистичность человека. Но из этого состояния можно выйти самостоятельно.
«Чтобы справиться, добавьте больше света в жизнь — гуляйте днем, используйте яркие лампы. Движение, даже минимальное, и режим сна важны.
Витамин D, общение и маленькие радости вроде новых впечатлений или вкусной еды тоже помогают», — советует врач.