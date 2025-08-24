Городовой / Анна Вакалюк

Анна Вакалюк Святославовна

Клинический психолог

Образование:

РГПУ им.А.И.Герцена

Дополнительное образование:

«Центр когнитивной психологии» Когнитивно-поведенческая психотерапия (450 часов)

Профессиональные интересы:

  • Групповая и индивидуальная работа с подростками,
  • Психотерапия панического расстройства,
  • Психотерапия социофобии и тревожных состояний,
  • Психотерапия депрессивных состояний,
  • Психотерапия стрессовых состояний,
  • Психотерапия ОКР,
  • Психологическое консультирование,
  • Психотерапия инсомнии
Написать мне
Был на сайте: 27 августа 2025 в 04:08
Количество публикаций:
Команда Городовой