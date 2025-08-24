Анна Вакалюк Святославовна
Клинический психолог
Образование:
РГПУ им.А.И.Герцена
Дополнительное образование:
«Центр когнитивной психологии» Когнитивно-поведенческая психотерапия (450 часов)
Профессиональные интересы:
- Групповая и индивидуальная работа с подростками,
- Психотерапия панического расстройства,
- Психотерапия социофобии и тревожных состояний,
- Психотерапия депрессивных состояний,
- Психотерапия стрессовых состояний,
- Психотерапия ОКР,
- Психологическое консультирование,
- Психотерапия инсомнии
Был на сайте: 27 августа 2025 в 04:08
Количество публикаций: