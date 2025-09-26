Городовой / Город / Особняк Данилевского на Институтском проспекте — история дома с остроконечной крышей и уютной верандой
Опубликовано: 26 сентября 2025 19:15
Построенный в 1911 году дом до сих пор сохраняет облик начала века.

На Институтском проспекте, 22 стоит примечательный особняк. Его построили в 1911 году для инженера-техника и инспектора Министерства народного просвещения Александра Ивановича Данилевского.

Здание спроектировал он сам — как инженер-строитель, Данилевский выступал автором проекта и заказчиком одновременно.

Особняк выделялся в районе Лесного — остроконечная крыша с мансардами, плавные линии фасадов, деревянная веранда и декоративный фриз создавали ощущение лёгкости и уюта.

Архитектурные особенности

Дом выполнен в духе модерна: плавные формы, декоративный фриз и веранда создают ассоциацию с "дачной" свободой. Четырёхскатная крыша с мансардами придаёт ему индивидуальность и делает заметным в рядовой застройке Лесного.

Судьба в XX веке

После революции особняк перешёл к новым хозяевам. В советские годы в нём размещался детский сад завода "Светлана", а позже здание приспособили под офисы.

Современность

Сегодня особняк признан памятником архитектуры начала XX века. В 1999–2000 годах он прошёл реставрацию, в ходе которой здание обновили, но сохранили его исторический облик. Дом остаётся одной из самых колоритных построек Лесного.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
