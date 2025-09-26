Императрица и философ: зачем Екатерина перевезла библиотеку Вольтера в Петербург

Среди старейших библиотек Петербурга есть одна особенная — собрание книг, принадлежавших самому Вольтеру. На их страницах сохранились его пометки, закладки и даже засушенные растения.
Книги с пометами философа
Коллекция насчитывает 6814 томов. Более трети содержат маргиналии: подчеркнутые строки, короткие комментарии, замечания к авторам. Среди закладок встречаются игральные карты, письма, газетные обрывки.
Это была рабочая библиотека мыслителя, с которой он создавал свои пьесы, философские и исторические труды.
Как библиотека оказалась в России
После смерти Вольтера Екатерина II решила приобрести его собрание, желая укрепить репутацию "просвещённой императрицы". В 1779 году книги перевезли в Петербург.
Личный секретарь философа Жан-Луи Ваньер сопровождал коллекцию и сам расставил её в Зимнем дворце, рядом с покоями Екатерины.
Судьба в XIX веке
Долгое время библиотеку показывали иностранным гостям как культурную редкость России. Но при Николае I доступ к ней ограничили: философа считали опасным.
Исключение сделали лишь для Пушкина, который получил разрешение работать с книгами и выписывал из них материалы для своих исследований.
Сегодня
Сегодня библиотека хранится в Российской национальной библиотеке. Здесь проходят конференции, выставки и "Вольтеровские чтения". Коллекция открыта исследователям и позволяет увидеть не просто книги XVIII века, а живое наследие эпохи Просвещения.