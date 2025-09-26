Маринованная капуста со свеклой: простой рецепт яркой и хрустящей закуски для любого стола

Маринованная капуста со свеклой — вкусная и простая домашняя закуска, которую стоит попробовать каждому.
Несмотря на то, что она не так популярна, как обычные огурцы или помидоры, эта закуска занимает свое особое место на столе.
Яркие, хрустящие листья в кисло-сладком маринаде отлично подойдет для бургеров, сэндвичей или даже винегрета.
Шеф-повар Алексей Беседин дал «Городовому» подробный рецепт заготовки.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Капуста белокочанная
|2 кг
|Свёкла
|300 гр
|Морковь
|150 гр
|Чеснок
|6–8 зубчиков
|Лавровый лист
|3–4 шт
|Черный перец горошком
|6–8 шт
Маринад
|Ингредиент
|Количество
|Вода
|1 л
|Сахар
|200 гр
|Соль
|40 гр
|Уксус 9%
|150 мл
|Растительное масло
|100 мл
Приготовление
1. Капусту разрезать на квадраты или крупные «лепестки» (5×5 см);
2. Свёклу и морковь нарезать тонкими пластинками или брусочками;
3. Чеснок очистить и разрезать дольки пополам;
4. В большую ёмкость уложить слоями: капуста → свёкла → морковь → чеснок → специи. Повторять до заполнения;
5. Готовим маринад и доводим воду до кипения;
6. В кипяток добавить сахар, соль, масло;
7. Когда сахар и соль растворятся, влить уксус, перемешать и сразу снять с огня;
8. Залить овощи горячим маринадом так, чтобы все было им покрыто;
9. Прикрыть тарелкой и слегка придавить гнетом;
10. Оставить при комнатной температуре на 24 часа и затем убрать в холодильник.
Через 48 часов капуста уже готова, хранить ее нужно в холодильнике 4-6 недель.