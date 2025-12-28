С 1 января — с чистого листа: чуть ли не каждый третий петербуржец обещает себе перемены

Около трех четвертей россиян выразили желание изменить свой образ жизни. Из них почти треть планирует начать осуществлять перемены с приходом нового года. Особую решимость в этом проявляют молодые люди — среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет такие планы есть у 48%, а среди респондентов от 25 до 34 лет о переменах задумываются 38%.

Петербург также выделяется: 28% жителей города готовы к переменам именно с нового года, но 32% не связывают свои изменения с конкретной датой. Самые популярные направления для изменений — работа и профессиональная деятельность: о желании сменить работу или профессию сообщили 25% участников опроса, а 17% сообщили о намерениях поменять условия проживания. По остальным направлениям, 3% не смогли определиться с ответом.

Если говорить только о петербуржцах, четверть из них стремится к изменению в профессиональной сфере. Улучшить жилье или условия проживания собирается 17%, а изменения в увлечениях и образе жизни планируют 16%. Желание путешествовать высказали 13%, задуматься об отношениях и семье — 12% и еще 11% хотят получить новые знания или освоить дополнительные навыки.

Среди всех россиян главным условием для старта нового этапа называют наличие финансовой «подушки» и уверенности в завтрашнем дне — на это указали 38% опрошенных. На втором месте оказался четко составленный план действий (28%), а поддержка близких или партнера важна для 23% участников.

Среди граждан отмечались следующие приоритеты изменений:

поиск новой работы или перемены в карьере — 25%;

реализация в личной сфере — 16%;

обустройство жилья — 15%;

желание чаще путешествовать — 10%.

В вопросах жилья россияне чаще всего хотят сделать ремонт или перепланировку — так ответили 25% респондентов. Еще 14% надеются переехать или купить новое жилье в родном городе, а 10% рассматривают вариант переезда в пригород. Интересно, что среди граждан в возрасте от 55 до 64 лет 61% говорили о смене региона, а улучшение уже имеющегося жилья чаще обсуждают те, кому за 65 лет (38%). Впервые купить собственную недвижимость планируют 19% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет.

В Санкт-Петербурге 20% желают снять более удобную квартиру, а 16% рассматривают возможность приобретения жилья в ипотеку. Сделать ремонт или перепланировку планируют 15%, купить первую квартиру хотят 13%, а 9% мечтают переехать за город. По 7% и 6% соответственно нацелены на жилье по семейной ипотеке или смену города, и еще 5% интересуются недвижимостью для отдыха.

Путешествия также занимают важное место в планах жителей Петербурга. Около 46% хотят посетить разные регионы страны, а 44% отдают предпочтение частым, но коротким поездкам. Исследовать малые города планируют четверть жителей, 23% стремятся выехать за границу, 19% рассчитывают на длительные путешествия, 14% выделяют аутентичные места, а 12% — интерес к качественным гостиницам.

