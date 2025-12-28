Снег, реагенты и чистая совесть: как спасти любимую обувь от зимней напасти?

Жителям Петербурга напомнили о способах сохранить обувь в порядке в зимние месяцы. Об этом сообщили специалисты управления по надзору в Петербурге и Ленинградской области. Советы касаются регулярного ухода и выбора средств защиты.
Перед выходом на улицу рекомендуется обрабатывать обувь специальными защитными составами. При возвращении домой важно сразу очищать её от загрязнений и химикатов, используемых для борьбы с гололёдом. После этого обувь следует хорошо просушивать.
Эксперты советуют не ограничиваться одной парой для зимы. Если есть возможность, стоит использовать две пары по очереди: пока одна сушится, можно носить другую. Такой подход способствует более долгой сохранности вещей.
Бережный уход и своевременная обработка помогут сохранить вашу обувь в хорошем состоянии всю зиму.
