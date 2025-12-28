Городовой / Город / Подземка попросит палец: на «Юго‑Западной» установили сканер отпечатков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Читая город по вертикали: как в центре Петербурга наслоились три эпохи — от ампира к модерну Учеба
Новогодняя интрига: чего ждать петербуржцам в полночь – снега или тепла Город
Петербургский ритм: как часы на вокзале и витрины Елисеева завели новый режим дня горожан Учеба
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов Учеба
От имперского веера к стальной паутине: как мосты и вокзалы перекроили карту Петербурга во второй половине XIX века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Подземка попросит палец: на «Юго‑Западной» установили сканер отпечатков

Опубликовано: 28 декабря 2025 22:27
Подземка попросит палец: на «Юго‑Западной» установили сканер отпечатков
Подземка попросит палец: на «Юго‑Западной» установили сканер отпечатков
Городовой ру

С использованием данного метода стало возможно определять наличие следов наркотических веществ.

На новой станции метрополитена Санкт-Петербурга «Юго-Западная» рядом со входом появился необычный прибор, который способен выявлять следы запрещённых веществ на коже рук. Сотрудники служб, отвечающих за обеспечение безопасности транспорта, сообщили о запуске этой технологии и продемонстрировали её работу в ходе проверки, которую прошёл журналист.

Если аппарат обнаруживает на пальцах следы наркотиков, то система автоматически блокирует проход в метро. Этот метод направлен на повышение уровня безопасности пассажиров и предотвращение распространения запрещённых веществ в городской подземке.

Такие меры считаются важной частью развития и модернизации транспортной инфраструктуры города. В ближайшее время ожидается дальнейшее внедрение новых технологий на других участках метрополитена.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью