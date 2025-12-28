Подземка попросит палец: на «Юго‑Западной» установили сканер отпечатков

На новой станции метрополитена Санкт-Петербурга «Юго-Западная» рядом со входом появился необычный прибор, который способен выявлять следы запрещённых веществ на коже рук. Сотрудники служб, отвечающих за обеспечение безопасности транспорта, сообщили о запуске этой технологии и продемонстрировали её работу в ходе проверки, которую прошёл журналист.
Если аппарат обнаруживает на пальцах следы наркотиков, то система автоматически блокирует проход в метро. Этот метод направлен на повышение уровня безопасности пассажиров и предотвращение распространения запрещённых веществ в городской подземке.
Такие меры считаются важной частью развития и модернизации транспортной инфраструктуры города. В ближайшее время ожидается дальнейшее внедрение новых технологий на других участках метрополитена.
