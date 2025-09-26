Под мирным небом — память о герое: улица в Петербурге, объединяющая живых и ушедших

Улица Политрука Пасечника — это не просто адрес на карте. Это живое напоминание о герое советско-финской войны, чей подвиг навсегда вписан в историю этой земли.
Герой "незнаменитой" войны
История улицы неразрывно связана с именем Артёма Спиридоновича Пасечника (1913–1940).
Младший политрук, он служил в авиации и погиб во время советско-финской ("Зимней") войны 1939–1940 годов.
Это был короткий, но чрезвычайно кровопролитный конфликт, героев которого часто незаслуженно обходят вниманием.
Решение увековечить имя Пасечника было принято гораздо позже, в 1982 году, когда Ленгорисполком официально присвоил его имя одной из улиц в бывшей деревне Торики.
Так на карте города появился топоним, хранящий память о конкретном подвиге.
География памяти: от мирной жизни к вечному покою
На первый взгляд, улица Политрука Пасечника — это обычный жилой район.
Она начинается у живописного Гореловского озера и тянется вглубь квартала.
Здесь кипит мирная жизнь: на улице расположены школа № 398 и детский сад № 16, наполненные детским смехом. Кажется, ничто не напоминает о войне.
Однако именно здесь география и история сливаются воедино самым пронзительным образом. В сквере, примыкающем к улице, находится воинский мемориал.
Это братская могила летчиков, павших в боях во время той самой советско-финской войны.
Именно здесь, в этой братской могиле, покоится прах Героя Советского Союза Артёма Пасечника, а также его боевого товарища, Героя Советского Союза Михаила Петровича Тюрина.
Путь к мемориалу
Получается, что улица Политрука Пасечника — это не просто дань памяти, это в буквальном смысле дорога к месту упокоения героя, в честь которого она названа.
Она символически соединяет мирную жизнь сегодняшнего дня — с ее школами, детскими садами и тихими дворами — с местом вечной памяти и скорби.
Каждый день жители, идущие по своим делам, дети, спешащие в школу, невольно проходят по улице, которая является частью большого мемориального комплекса.
Это делает ее уникальной — это не просто адрес, а живой урок истории, напоминающий о том, какая высокая цена была заплачена за мирное небо над головой.