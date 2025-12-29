Пострашнее коронавируса? Роспотребнадзор уверяет: к таким угрозам Россия уже готова

Роспотребнадзор прилагает все усилия для того, чтобы страна могла своевременно отреагировать на возможные новые опасные инфекции, которые могут оказаться серьезнее, чем пандемия коронавируса. Об этом сообщила глава федеральной службы Анна Попова в ходе интервью телеканалу «Россия 1».
Она подчеркнула, что ведомство стремится минимизировать риски для экономики и здоровья людей.
Анна Попова отметила:
«Мы значимо более готовы. И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики, и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан».
Глава службы заверила, что принимаются меры для того, чтобы в дальнейшем избежать введения жёстких мер и ограничений.
Важной задачей названо сохранение безопасности граждан без ущерба для общественной жизни и экономики.
Ранее сообщалось, что ведомству поручили сформировать предложения по корректировке законодательства, касающегося готовой еды.
