Эксклюзив
Световое чудо на Стрелке: в Петербурге ожила модель атома

Опубликовано: 27 сентября 2025 00:00
Световое шоу
globallookpress/ Веленгурин Владимир

Это не просто световое шоу, а настоящее приглашение заглянуть в глубины физики и красоты науки через искусство.

До 28 сентября на Стрелке Васильевского острова с 20:00 до 22:00 можно увидеть эффектное световое шоу.

Инсталляция стала частью фестиваля медиаискусства «Digital Rain», который посвящен 80-летию атомной промышленности России.

Она выглядит как ожившая модель атома, когда в небо бьют 80 ярких синих лучей.

Как выглядит инсталляция?

Это не просто красивая игра света, а визуализация удивительного физического явления, известного как эффект Вавилова–Черенкова, пишет Петербург медиа.

Световые лучи взмывают вверх, создавая в небе эффект живого атома. По словам очевидцев, этот арт-объект цепляет своей глубиной, словно погружает в тайны микромира.

Автор:
Юлия Аликова
