Световое чудо на Стрелке: в Петербурге ожила модель атома

До 28 сентября на Стрелке Васильевского острова с 20:00 до 22:00 можно увидеть эффектное световое шоу.
Инсталляция стала частью фестиваля медиаискусства «Digital Rain», который посвящен 80-летию атомной промышленности России.
Она выглядит как ожившая модель атома, когда в небо бьют 80 ярких синих лучей.
Как выглядит инсталляция?
Это не просто красивая игра света, а визуализация удивительного физического явления, известного как эффект Вавилова–Черенкова, пишет Петербург медиа.
Световые лучи взмывают вверх, создавая в небе эффект живого атома. По словам очевидцев, этот арт-объект цепляет своей глубиной, словно погружает в тайны микромира.