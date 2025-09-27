Световое чудо на Стрелке: в Петербурге ожила модель атома

Новости по теме

«Тупик Ильича», «Отрезанный ломоть» и «Скала озарения»: где в Ленобласти найти сказочный лес с арт-объектами

Перейти

Сад из бетона: как превратить дачу в арт-объект с помощью цемента и фантазии

Перейти

Ангелы на стенах и закоулок арт-объект: мозаичные шедевры на улицах Петербурга (8 адресов)

Перейти

Сказка оживает у вокзала: как в Сестрорецке появился необычный арт-объект и при чем здесь Леонид Якубович

Перейти

Больше, чем просто шары: какие тайны хранят гранитные сферы на Стрелке Васильевского острова

Перейти