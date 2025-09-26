Суйда: место, где сформировалось творчество Пушкина

В Суйде можно увидеть, как в одном уголке России переплетались судьбы великих людей, и ощутить дух прошлых веков.

Рядом с Санкт-Петербургом, в одном из красивейших уголков Гатчинского округа, устоял уникальный музей-усадьба «Суйда».

Здесь живет история, связанная с именами, которые знают все русские люди. В первую очередь это прадед великого поэта Александра Сергеевича Пушкина — Абрам Петрович Ганнибал.

История усадьбы и ее владельцев

В начале XVIII века земли Суйды были освобождены от шведов и подарены для скорейшего восстановления графу Петру Матвеевичу Апраксину — одному из любимых сподвижников Петра I.

Именно он построил храм Воскресения Христова неподалеку. А позже, Суйду приобрел Абрам Ганнибал, который был любимым «Арапом Петра Великого» и его доверенным лицом.

При нем усадьба была отстроена в лучших традициях Петербугской губернии и самого Петербурга — с регулярным и пейзажным садом, беседками, гротом и необычным прудом.

Так это место неразрывно стало связано с семьей Пушкина.

Считается, что здесь родилась Надежда Осиповна, мать Александра Сергеевича. Именно тут состоялось ее венчание с отцом поэта.

В Суйде крестили и венчали няню Александра Сергеевича Арину Родионовну и отпевали самого Абрама Ганнибала.

Каждый год в мае, в музее-усадьбе прадеда Пушкина проходит патриотическая акция памяти Абрама Петровича, приуроченная ко дню его ухода.

Суйда в судьбе Пушкина

После смерти Ганнибала в Суйде жил и владел этими землями старший сын Абрама Петровича, который сыграл большую роль в жизни мамы Пушкина Надежды Осиповны.

Благодаря его заботе, Надежда получила прекраснейшее образование и успешно вышла замуж за Сергея Львовича Пушкина.

Как рассказала «Городовому» главный хранитель фондов музея-усадьбы «Суйда» Юлия Зорина, родители имели непосредственное отношение к тому, что поэт полюбил творчество.

«Пушкин рос в литературной среде. Это было модно, а они любили все модное, для Пушкина это стало пищей для его развития. Суйда — это затерянный мир старинной усадьбы Арапа Петра Великого, именно затерянный мир, но он еще существует», — говорит эксперт.

Именно с прудом и дубами в Суйде связывают пушкинское Лукоморье.

Музей-усадьба — идеальный вариант времяпрепровождения для тех, кто любит историю, культуру и природу, и хочет познакомиться с настоящими легендами России в живом исполнении.