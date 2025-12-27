Даже с грязной офисной кружки сойдет вековой чайный налет: соду и соль оставьте на кухне

Если вы думаете, что для борьбы с чайным налетом нужны сода, соль, долгое замачивание или губка «в клочья», вы тратите силы зря. Всё гораздо проще — главный секрет лежит не в шкафу с бытовой химией, а в вашем холодильнике. Речь о самом обычном лимоне.

Возьмите свежую дольку лимона, как дольку мыла, и натрите ею всю внутреннюю поверхность чашки, особенно тёмные участки. Секрет — в лимонной кислоте. Она вступает в лёгкую химическую реакцию с дубильными веществами и пигментами чая и кофе, буквально растворяя налет.

Через 20–30 минут вы спокойно моете чашку обычной губкой с моющим средством — и вуаля, она снова сияет, как новая. Никаких царапин и потраченного времени.

Этот способ не только эффективен, но и безопасен. Лимон не оставляет химического запаха и подходит даже для старинного фарфора. В следующий раз, когда увидите на стенках посуды характерный коричневый налёт, вспомните об этом гениальном лайфхаке — он сэкономит ваше время и нервы.