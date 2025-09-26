Загар круглый год: стоит ли ходить в солярий в холодное время года

Солнечная бронзовая кожа в нашей стране — едва ли не символ лета, отдыха и здоровья. Многие мечтают иметь красивый загар круглый год, а не только после отпуска.
Солярии с этим как раз отлично помогают. Но доверять ли им и как часто можно ходить загорать, чтобы не нанести вред? Разбираемся вместе с экспертом.
Врач дерматолог, косметолог, врач высшей категории, главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская рассказала «Городовому», как не навредить здоровью, загорая в солярии.
«Безопасного времени в солярии нет. Лампы настолько мощные, что даже за пару минут можно получить ожог, а следовательно и фотоповреждение клеток.
Для того чтобы развился рак кожи, конечно, нужно посетить солярий неоднократно, и регулярно подвергать кожу УФ облучению, будь то солярий или загар на солнце», — отмечает эксперт.
Кроме того, по словам врача, загар грозит не только онкологическими заболеваниями.
«Польза очень относительна, если только сам загар. Кожа становится более сухой, может быть провокация акне и герпеса.
А самое главное — это фотостарение, гиперпигментация, дряблость кожи, морщины, гиперчувствительность кожи, лопнувшие сосуды», — предупреждает косметолог.