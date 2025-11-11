Верблюд, который бесит, и кто навалил кучу посреди улицы: урбанист назвал самые спорные арт-объекты в Петербурге

Петербург, город с многовековой историей, постоянно находится в состоянии трансформации. В процессе этих изменений появляются и исчезают объекты, которые не всегда вписываются в привычные представления о городском пространстве.

Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик и менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли», поделился с порталом «Городовой» своим видением роли арт-объектов в этих преобразованиях.

«Тут в голову приходит верблюд, установленный на Намыве, застройщиком», — приводит он первый пример, символизирующий попытку создать определенные ассоциации.

Символы, которые не сработали

Идея застройщика была понятна: вызвать параллели с курортами типа Дубая, подчеркнув песочную природу района.

«Насколько я знаю, в местном фольклоре, жители не особо оценили этого верблюда. Плюс он сам находится на строящейся площадке. И в целом там негативно воспринимают. Поэтому здесь скорее такой негативный фактор преобразований. То есть символ, который не сработал».

Этот случай демонстрирует, что не всякое внедрение арт-объекта автоматически становится удачным.

Детали, обогащающие городскую ткань

Однако, не все арт-объекты столь масштабны и спорны. Существуют и более тонкие, но не менее значимые проявления искусства в городской среде.

«Еще из арт-объектов, наверное, можно вспомнить плитки, залитые эпоксидной смолой. И там разные предметы. Там яблоко знаю. На Сенной есть, на улице Ефимова», — отмечает Даниил Воронин.

Подробнее о таких плитках «Городовой» писал ранее. Такие находки, по мнению Воронина, «просто дополняют и делают город более разнообразным, интересным для его изучения».

К этой же категории относятся и работы стрит-арт-художников.

«Там также из такой же оперы это разные небольшие мозаики стрит-арт-художников на фасадах зданий. То есть там тоже разные мозаики с отсылками к советскому наследию, к каким-то иностранным мультфильмам», — добавляет он.

Эти элементы, скорее, служат для обогащения, создания разнообразия, нежели для кардинального преобразования.

«То есть тоже, скорее, это не как преобразование, а просто как такой элемент города, создающий разнообразие», — резюмирует Воронин.

Вызывая эмоции: критерий хорошего арт-объекта

Взгляд на арт-объекты становится шире, если вспомнить и другие, более спорные примеры. Воронин приводит в пример «московский арт-объект "Большая глина № 4", но его недавно убрали».

«Но это пример достаточно неоднозначного арт-объекта, который кому-то очень нравится. А у кого-то он ассоциируется с негативными разными элементами жизнедеятельности организма».

Именно способность вызывать реакцию, будь то положительная или отрицательная, является, по мнению эксперта, ключевым показателем.

«В целом, наверное, хороший арт-объект, в первую очередь, должен вызывать именно обсуждение. То есть, вызывать какую-то эмоцию. Положительную, отрицательную», — утверждает он.

«Здесь уже, если честно, сложно людям угодить. Разные люди в городе».

Таким образом, арт-объекты, даже самые неоднозначные, играют важную роль в формировании диалога о городе и его развитии, становясь немыми, но выразительными свидетелями его постоянных метаморфоз.