Синяя шуба Морозко, красный бархат с гуськами и посох Трескуна: как Дед Мороз менял наряды

Сегодня можно встретить Деда Мороза и в зеленой, и в фиолетовой шубе.

Дед Мороз менял шубу в течение веков. Этот добрый старик стал лицом Нового года, но его наряд прошел долгий путь от языческих обычаев до советской радости. Давай разберемся по порядку, опираясь на старые сказки и открытки.​

Корни в древности

Древние славяне знали Морозко — духа зимы и трескучих холодов. Его рисовали низкорослым дедом с седой бородой, в синей шубе, как ледяные реки и морозный иней, пишет Блокнот.

Бегал он босиком по полям, стучал посохом — и замораживал все вокруг. Звали его еще Карачун, Студенец или Дед Трескун — злой, но справедливый хозяин зимы.​

До революции: снег и синий

В старые времена на открытках Дед Мороз щеголял в белой или серебристой шубе — символ снежных равнин и арктических ветров.

К концу XIX века шуба посинела: ее шили из синего бархата, расшили серебром в морозные узоры. Оторочка — лебяжий мех, шапка такая же. Это был настоящий русский зимник, холодный и величественный.​

Запрет и возвращение в СССР

После 1917 года Деда Мороза объявили "буржуазным пережитком" — запретили вместе с елками и рождественскими гулянками. Дети остались без волшебника.

Но в 1935-м Павел Постышев, партийный деятель, написал в "Правде": "Давайте вернем советским детям елку!" Сталин поддержал. Ёлки стали новогодними, без церкви.

Дед Мороз вернулся, но в красной шубе — цвете революции, огня и надежд на светлое будущее.​

Красный доминирует, но выбор есть

В 1960-е красная шуба закрепилась: длинная, до щиколоток, расшитая серебром — звездами и гуськами. Иногда дедушка надевал синюю или белую для разнообразия.

Сегодня в театрах и на улицах — полный набор: зеленый, серебристый, даже фиолетовый. Но красная — самая любимая и узнаваемая.