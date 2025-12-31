Пожелтевшая кастрюля послужит еще 30 лет: натрите дно этим средством

Вот вам секрет — ваша старая, пожелтевшая кастрюля может засиять, как новая. И для этого не нужна химия из рекламы. Всё необходимое уже есть на вашей кухне.
Клинер Полина Савельева раскрывает три рабочих метода, от простого к мощному.
Первый — содовая паста. Шесть ложек соды, две ложки воды — вот и весь рецепт. Этой кашицей натрите внутренние стенки и потрите обычной губкой. Чаще всего этого достаточно.
Если налет въелся — в ход идет «тяжелая артиллерия» — лимонная кислота. Залейте кастрюлю водой, высыпьте полпачки, кипятите 45 минут. После такой «баньки» налет обычно сдается.
Ну а для самых безнадежных случаев — уксус. Но осторожно! Эксперт предупреждает: только в перчатках, нанести ватным диском, оставить на два часа, а затем тщательно смыть мыльным раствором. И ваша «бабушкина» посуда снова будет сиять.