Отели вдвое дешевле, подсветка дворцов и уют в кафе: почему Петербург в феврале лучше лета

Конец января в Петербурге — это слякоть под ногами, колючий ветер в лицо и рассветы, которые тянутся до обеда. Мало солнца, серость на каждом шагу, и кажется, что зима вот-вот сломает все впечатления.
Но не спешите делать такие выводы и посмотрим отзывы местных жителей, которые отмечают, что зимний Петербург таит кучу прелестей, особенно для тех, кто едет сюда в отпуск.
Почему отели зимой — это выгода
Зимой цены на жилье в Петербурге падают в разы, и это факт, который радует.
В феврале текущего года средняя стоимость номера для двоих была около 1000 рублей в сутки, а вот в мае уже подскакивает до 4000–8000 рублей, особенно ближе к центру, отмечает местная жительница.
В итоге неделя отдыха обойдется в разы дешевле, чем летом, когда толпы туристов и цены удивляют.
Погода? Не минус, а бонус!
Да, зима в Питере сырая и ветреная — температура обычно от -8 до -12, с редкими морозами до -25, плюс туманы и гололед. Но "у природы нет плохой погоды".
Свежий ветерок куда приятнее летней духоты и толпы на улицах, считает автор отзыва. А еще зимой не разводят мосты ночью — гуляй хоть до утра.
Музеи без очередей и духоты
Билеты в Эрмитаж с 1 декабря подорожали, но зимой там простор: ходи, любуйся Тицианом или залом в Зимнем дворце без толкотни. Летом — пробки из таких же фанатов искусства, плюс жара в залах.
То же в Китайском дворце Ораниенбаума или других музеях — тишина и комфорт.
Театры: выбор и цены
Зимой в Петербурге театральный бум: афиша Эрмитажного театра пестрит "Щелкунчиком" и "Лебединым озером". Летом спектаклей меньше, билеты дороже и разбирают мгновенно.
Зимние цены реальнее, и сидишь в тепле, нежась в культурной атмосфере.
Ночная сказка и уют в кафе
Зимой Петербург оживает в подсветке: фонари, гирлянды на Невском и дворцах — чистая магия, особенно на новогодние праздники и до конца января. Летом такого не увидишь.
А в ресторанах центра много мест и нет очередей — после 4 часов в Эрмитаже это спасение. Город спокойный, персонал радушен, без летнего ажиотажа.