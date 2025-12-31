Новый год по указу Петра, тайные ёлки и шары с Лениным: забытые беды петербургского праздника

Несмотря на все беды, петербуржцы всегда находили способ встретить Новый год по-своему — с душой и упорством.​

Новый год в Петербурге всегда был полон приключений — и не всегда приятных. От принудительных ёлок по царскому приказу до тайных праздников в блокаду. Горожане переживали массу неурядиц, но дух праздника оставался.

Ёлки по царскому указу

Всё началось с Петра I, который в 1700 году решил: Новый год отмечаем 1 января, и всем ставить ёлки или хотя бы ветки, пишет kudago.

Знатным пришлось тратиться на конфеты, орехи и даже овощи для украшений — ослушаться царя было опасно. После его смерти все вздохнули с облегчением и забыли про эту моду, пока во второй половине XIX века не оживила её императрица из Германии, любительница родных традиций.​

Петербургская погода

Тёплый декабрь без снега — это не новость для Петербурга. Уже в 1858 году газеты жаловались: нет снежных горок для потех, но балы и маскарады шли полным ходом.

Петербургская сырость и оттепели портили настроение, но горожане не сдавались.​

Воришки

Перед праздником Невский и Гостиный Двор превращались в ад: толпы, завышенные цены, уставшие приказчики. Карманники резвились в давке, а одиноких господ подкарауливали дамы лёгкого поведения.

Газеты в 1911 году предупреждали: держи карманы на замке!​

Советский запрет на веселье

После 1917-го ёлки объявили "немецким заговором". В 1929-м Новый год вообще запретили, но ленинградцы хитрили: тайком рубили деревья, пилили на части, прятали в мешках.

Дежурные по улицам в окна заглядывали, разыскивая тех, кто отмечает праздник. До 1935-го так мучились, пока газета "Правда" не заступилась за детские ёлки.​

Тогда появились шары с Лениным и Сталиным, красная звезда наверху, "Советское" шампанское.

Блокада: праздник на краю

В 1941–1944 даже в блокаду Новый год не отменяли. Столы — из семян подсолнуха, сои, столярного клея.

Детям устраивали утренники в больницах и домах. Мандарины в город везли из Грузии. Машину 49 раз прострелили, но она добралась до Ленинграда.