Не картины, а деньги: с Эрмитажа требуют свыше 130 миллионов рублей

Опубликовано: 11 ноября 2025 20:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В материалах дела не уточняется причина возникновения задолженности.

Санкт-Петербургская компания «Остек студио» предъявила иск Эрмитажу на сумму 131,4 миллиона рублей. Соответствующее заявление акционерного общества принято к рассмотрению Арбитражным судом, сообщает 78.ru.

Как указано в сервисе «Контур.Фокус», компания, которой руководит Николай Лапченко, по итогам прошлого года получила выручку 1,4 миллиарда рублей.

Судебное заседание по данному вопросу запланировано на 27 ноября. На данный момент в материалах дела не содержится информации о причине возникновения обязательств Эрмитажа перед истцом.

Ранее сообщалось, что 14 ноября полностью изменится мобильная версия сайта музея.

Автор:
Юлия Аликова
Город
