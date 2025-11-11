Не картины, а деньги: с Эрмитажа требуют свыше 130 миллионов рублей

Санкт-Петербургская компания «Остек студио» предъявила иск Эрмитажу на сумму 131,4 миллиона рублей. Соответствующее заявление акционерного общества принято к рассмотрению Арбитражным судом, сообщает 78.ru.
Как указано в сервисе «Контур.Фокус», компания, которой руководит Николай Лапченко, по итогам прошлого года получила выручку 1,4 миллиарда рублей.
Судебное заседание по данному вопросу запланировано на 27 ноября. На данный момент в материалах дела не содержится информации о причине возникновения обязательств Эрмитажа перед истцом.
Ранее сообщалось, что 14 ноября полностью изменится мобильная версия сайта музея.