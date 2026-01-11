Городовой / Город / Тайна Арцеуловской аллеи: почему дом-счастливчик так часто уходит под воду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Тайна Арцеуловской аллеи: почему дом-счастливчик так часто уходит под воду

Опубликовано: 11 января 2026 15:59
 Проверено редакцией
Тайна Арцеуловской аллеи: почему дом-счастливчик так часто уходит под воду
Тайна Арцеуловской аллеи: почему дом-счастливчик так часто уходит под воду
Global Look Press / Alexander Legky

В подъезде начались протечки, из-за которых там теперь идет дождь.

В многоэтажном доме на Арцеуловской аллее произошла новая коммунальная авария — третья за последнее время. Вместо обычных подтоплений в подвале, теперь вода протекает прямо в подъезде, а в лифтах жильцов встречает настоящий "тропический дождь".

Сами жители отмечают, что воду регулярно отключают, однако это не помогает избавиться от потопов.

На этой неделе аварийные службы работают в здании практически ежедневно. Крупный засор возник 6 января: причиной называют мусор, попадающий в канализацию из-за неосторожного обращения жильцов. В результате вода затопила подвальное помещение.

На следующий день специалисты устранили неполадки, однако уже 8 января ситуация повторилась. Устранить повторный засор удалось только 9 числа.

Управляющая организация "Олимпик" на телефонные звонки не отвечает; также на ее адрес был направлен официальный запрос, сообщает 78.ru.

Ранее позднее коммунальные службы города также устраняли похожие проблемы в этом же доме. Жители отмечают, что такие аварии стали происходить регулярно.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью