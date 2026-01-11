Тайна Арцеуловской аллеи: почему дом-счастливчик так часто уходит под воду

В многоэтажном доме на Арцеуловской аллее произошла новая коммунальная авария — третья за последнее время. Вместо обычных подтоплений в подвале, теперь вода протекает прямо в подъезде, а в лифтах жильцов встречает настоящий "тропический дождь".
Сами жители отмечают, что воду регулярно отключают, однако это не помогает избавиться от потопов.
На этой неделе аварийные службы работают в здании практически ежедневно. Крупный засор возник 6 января: причиной называют мусор, попадающий в канализацию из-за неосторожного обращения жильцов. В результате вода затопила подвальное помещение.
На следующий день специалисты устранили неполадки, однако уже 8 января ситуация повторилась. Устранить повторный засор удалось только 9 числа.
Управляющая организация "Олимпик" на телефонные звонки не отвечает; также на ее адрес был направлен официальный запрос, сообщает 78.ru.
Ранее позднее коммунальные службы города также устраняли похожие проблемы в этом же доме. Жители отмечают, что такие аварии стали происходить регулярно.
