Тайские каникулы обернулись трагедией: россиянка погибла после роковой встречи катера с рыбацким траулером
Опубликовано: 11 января 2026 15:39
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В результате аварии получили травмы 22 человека.

На острове Пхипхи в Таиланде произошло столкновение туристического катера с рыболовным судном. В результате этой аварии погибла гражданка России, а количество пострадавших составило 21 человека, сообщает РИА Новости.

Администрация курортного региона организует оказание помощи раненым и занимается эвакуацией пассажиров.

По информации, распространяющейся в соцсетях, жертвой происшествия стала 18-летняя россиянка.

В числе пострадавших находятся 22 человека, среди которых — трое местных жителей и 19 зарубежных туристов. Правоохранительные службы и спасатели продолжают работу на месте для выяснения всех обстоятельств.

В больницы острова Пхипхи и города Пхукет поступили пострадавшие для получения медицинской помощи.

На место столкновения были привлечены дополнительные спасательные суда. Органы власти Пхукета координируют действия по поддержке пострадавших и расследуют причины случившегося.

Автор:
Юлия Аликова
Город
