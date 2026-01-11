Тайские каникулы обернулись трагедией: россиянка погибла после роковой встречи катера с рыбацким траулером

На острове Пхипхи в Таиланде произошло столкновение туристического катера с рыболовным судном. В результате этой аварии погибла гражданка России, а количество пострадавших составило 21 человека, сообщает РИА Новости.
Администрация курортного региона организует оказание помощи раненым и занимается эвакуацией пассажиров.
По информации, распространяющейся в соцсетях, жертвой происшествия стала 18-летняя россиянка.
В числе пострадавших находятся 22 человека, среди которых — трое местных жителей и 19 зарубежных туристов. Правоохранительные службы и спасатели продолжают работу на месте для выяснения всех обстоятельств.
В больницы острова Пхипхи и города Пхукет поступили пострадавшие для получения медицинской помощи.
На место столкновения были привлечены дополнительные спасательные суда. Органы власти Пхукета координируют действия по поддержке пострадавших и расследуют причины случившегося.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».