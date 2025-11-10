«Бархат со спортивными штанами — абсолютная норма»: стилист Лисовец рассказал о том, как 90-е изменили наш гардероб

Почему эта мода так полюбилась россиянам?

Эпоха 90-х годов прошлого века продолжает будоражить умы и вызывать бурные споры.

Мода того времени, изобилующая малиновыми пиджаками, кислотными легинсами и экстравагантными сочетаниями, до сих пор вызывает как усмешку, так и ностальгию.

Эксперт моды, стилист, телерадиоведущий Владислав Лисовец, разбирает феномен этого периода, объясняя, откуда взялись самые яркие тренды и почему они, несмотря на свою спорность, продолжают влиять на современный стиль.

«Новые русские» и их пиджаки: Как мода Запада породила комичные образы 90-х?

«Тогда, как и сейчас, мода приходила к нам из Запада», — отмечает Лисовец в беседе с «Городовой».

«И тогда на западных показах у брендов появлялись пиджаки с золотыми пуговицами бордовых оттенков, и, соответственно, это не могло не прийти к нам».

Яркие и эффектные, эти элементы одежды пришлись по вкусу «новым русским», став «абсолютным трендом».

«Девяностые очень комичны в своей моде, они очень спорные в плане сочетания вещей», — характеризует стилист.

Именно тогда появились такие, ставшие уже классикой, сочетания, как «спортивные костюмы с пиджаком».

Как 90-е изменили гардероб россиян

«Это как раз все привет из девяностых — такая первая свобода, соответственно, все из девяностых», — подчеркивает Лисовец.

Сегодня многие из этих смелых сочетаний стали «абсолютной нормой». Стилист уверен, что «любой образ можно грамотно преподнести и миксануть». Он приводит в пример бархатный пиджак:

«Бархат со спортивными штанами, это тоже будет смотреться невероятно круто».

«Его точно стоит иметь в гардеробе, потому что с одной стороны он может быть очень элегантным, с другой стороны он очень свободный».

«С одной стороны он имеет плечи, но с другой стороны он может быть очень сильно приталенным, чем дает силуэт».

«Массивный силуэт и яркая цветовая гамма»: почему эта мода так полюбилась россиянам?

Этот стиль, по мнению стилиста, сочетает в себе «мужской такой, очень брутальный» силуэт, «слишком яркую» цветовую гамму и «слишком массивный» крой.

«И, в общем, сочетает в себе все то, что есть в любом человеке, а уж тем более в россиянах».

Именно это сочетание, как считает Лисовец, и стало причиной такой большой любви к этой моде.