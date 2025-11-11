Городовой / Город / Петербуржцев ждёт погодный сюрприз «три в одном»: уже на этой неделе мокрый снег, дожди и сильный ветер
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Это такой мем»: астролог рассказала о том, почему ретроградный Меркурий — это не шутки Общество
Четыре единицы в календаре и цены падают: в честь 11.11 российские авиакомпании распродают билеты за копейки Город
14 ноября Эрмитаж обновится: мобильный сайт сменит лицо Город
Солнечный шквал дотянется до Невы: Петербург накроет буря высшего разряда, и ночь может вспыхнуть северным сиянием Город
Китайский цифровой барьер: почему Google Maps не поможет найти дорогу в Поднебесной Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Петербуржцев ждёт погодный сюрприз «три в одном»: уже на этой неделе мокрый снег, дожди и сильный ветер

Опубликовано: 11 ноября 2025 12:43
Петербуржцев ждёт погодный сюрприз «три в одном»: уже на этой неделе мокрый снег, дожди и сильный ветер
Петербуржцев ждёт погодный сюрприз «три в одном»: уже на этой неделе мокрый снег, дожди и сильный ветер
Городовой ру

В Санкт-Петербурге на этой неделе ожидается неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также порывистым ветром.

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Жители города столкнутся с усиливающимся ветром, осадками в виде дождя и смешанным с дождём снегом.

По словам Александра Колесова, причина перемен – циклон, уходящий на север от городской черты.

Тем не менее 13 ноября температура воздуха временно повысится и может достигнуть отметок от 4 до 9 градусов тепла. В этот период стоит ожидать сильных порывов ветра, их скорость местами увеличится до 15 метров в секунду.

Синоптик также предупредил, что во второй половине 13 ноября и в ночные часы 14 ноября вода в Неве поднимется до уровня одного метра.

На 14 ноября прогнозируются осадки – возможны как дожди, так и мокрый снег. С наступлением субботы, 15 ноября, похолодание усилится, и температура начнет постепенно снижаться.

Ранее сообщалось, что в Северной столице был установлен очередной температурный рекорд. Первая половина ноября 2025 года стала самой тёплой с момента начала метеонаблюдений в 1881 году. Наиболее высокий показатель температуры зафиксирован 5 ноября.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью