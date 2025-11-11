Петербуржцев ждёт погодный сюрприз «три в одном»: уже на этой неделе мокрый снег, дожди и сильный ветер

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Жители города столкнутся с усиливающимся ветром, осадками в виде дождя и смешанным с дождём снегом.
По словам Александра Колесова, причина перемен – циклон, уходящий на север от городской черты.
Тем не менее 13 ноября температура воздуха временно повысится и может достигнуть отметок от 4 до 9 градусов тепла. В этот период стоит ожидать сильных порывов ветра, их скорость местами увеличится до 15 метров в секунду.
Синоптик также предупредил, что во второй половине 13 ноября и в ночные часы 14 ноября вода в Неве поднимется до уровня одного метра.
На 14 ноября прогнозируются осадки – возможны как дожди, так и мокрый снег. С наступлением субботы, 15 ноября, похолодание усилится, и температура начнет постепенно снижаться.
Ранее сообщалось, что в Северной столице был установлен очередной температурный рекорд. Первая половина ноября 2025 года стала самой тёплой с момента начала метеонаблюдений в 1881 году. Наиболее высокий показатель температуры зафиксирован 5 ноября.