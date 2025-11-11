Это не сбой: мобильный интернет в Петербурге притормозили ради безопасности

В Санкт-Петербурге в последнее время отмечено существенное снижение скорости мобильного интернета в разных районах города.
Власти объяснили сложившуюся ситуацию необходимыми мерами по обеспечению безопасности, при этом подчеркнули, что доступ к основным государственным онлайн-сервисам по-прежнему открыт для всех жителей, сообщает 78.ru.
Жители города рассказали о перебоях с интернетом на Васильевском острове, а также на южной окраине города – в Шушарах, рядом со станциями метро «Звёздная» и «Купчино».
Крупнейшие операторы связи подтвердили, что неполадки возникли не по их инициативе.
В компании «МегаФон» уточнили:
«Наша сеть функционирует в стабильном режиме, ограничений со стороны „МегаФона“ нет. Сложности вызваны внешними обстоятельствами, не связанными с работой оператора».
Ранее сообщалось, что правительство рассматривает поправки, в соответствии с которыми операторы связи смогут приостанавливать предоставление услуг по указанию ФСБ.