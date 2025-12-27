Мода или обман: как петербургский студент выманивал сбережения пенсионерок ради собственной марки одежды

Судебное решение по делу Максима Манько вынесено в Санкт-Петербурге. Молодого человека, совмещавшего учёбу по специальности закройщика с работой курьера, заключили под стражу.

Его обвинили в мошенничестве в отношении 89-летней женщины. Он обманул ее на 300 тысяч рублей в сговоре со злоумышленниками.

По данным следствия, Манько вместе с неизвестным уговорил пенсионерку «задекларировать» накопленные средства, после чего предложил ей передать деньги через окно.

Женщина следовала этим указаниям и отправила 300 тысяч рублей, выбросив их на улицу. После этого студент быстро скрылся с места преступления, забрав переданную сумму.

Молодого человека задержали 25 декабря, после чего он полностью признал свою вину. Несмотря на ходатайства защиты о более мягкой мере, суд отправил Манько в следственный изолятор.

Теперь ему предстоит дождаться дальнейшего рассмотрения дела, находясь под стражей до 21 февраля 2026 года.

Манько настаивает, что не знал о преступном характере действий и лишь присоединился к идее дополнительного заработка, предложенной знакомым.

Следствие располагает информацией о четырёх других подобных эпизодах, связанных с этим студентом. Известно, что он мечтал создать собственную марку одежды, используя незаконно полученные средства, сообщает 78.ru.

