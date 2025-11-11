Секрет Лермонтовского проспекта в Петербурге: здание, которого там не должно было быть

На Лермонтовском проспекте стоит здание, которое будто случайно попало сюда из другого мира. Купола, восточные арки, орнаменты — всё напоминает о жарких странах, только вокруг северный воздух и строгий Петербург. Это — Хоральная синагога, вторая по величине в Европе и главная синагога России.
Как всё началось
В середине XIX века еврейская община Петербурга насчитывала около десяти тысяч человек. У них было несколько молелен, но не было единого дома молитвы. Разрешение на строительство нового здания стало редким исключением: решение императора позволило построить синагогу там, где царила православная архитектура.
Главными благотворителями стали барон Гинцбург и предприниматель Семён Поляков. Проект создавали архитекторы Шапошников и Бахман при участии Стасова и Бенуа — имена, без которых невозможно представить петербургскую архитектуру.
Восток среди севера
Построенная в неомавританском стиле синагога сразу стала одной из самых красивых в Европе. Внутри — паркет с орнаментом, старинные витражи, расписные стены, белые колонны.
Акустика удивительная: шёпот у входа слышно в конце зала. Петербуржцы шутят, что даже в этом храме всё работает с точностью до миллиметра.
Синагога, которая не замолкла
После революции здание пытались закрыть, но община отстояла своё право на молитву. В 1930 году синагогу всё-таки закрыли, а через несколько месяцев снова открыли — случай почти уникальный для того времени.
В годы блокады сюда приходили за помощью и словами поддержки, а в 1970-х, перед Олимпиадой, здание реставрировали — единственная советская реконструкция, проведённая для действующего религиозного объекта.
Сегодня
Сегодня в синагоге проводят службы, концерты, выставки и образовательные программы. Здесь работает школа, а в праздничные дни в зале не остаётся свободных мест.