«Это такой мем»: астролог рассказала о том, почему ретроградный Меркурий — это не шутки

С наступлением ноября, когда ретроградный Меркурий начинает свое движение с 9-го по 29-е число, в воздухе повисает тема, ставшая настоящим «мемом» — ретроградный Меркурий.

Так ли страшен этот космический феномен, и чего на самом деле стоит ожидать в этот период? Ведический астролог Татьяна Забелло в беседе с порталом «Городовой» пролила свет на истинную природу этого явления.

Что такое ретроградность:взгляд с Земли

«Неслучайно ретроградный Меркурий — это такой мем, потому что действительно Меркурий бывает ретроградным крайне часто», — отмечает Татьяна Забелло.

Феномен ретроградности заключается в кажущемся обратном движении планеты относительно Земли.

Поскольку Меркурий находится ближе к Солнцу, чем Земля, его орбитальный цикл приводит к тому, что с нашей точки зрения он иногда «движется назад».

«Все планеты всегда движутся в одном направлении. Но если мы видим Солнце, вокруг него бегает Меркурий, то с точки зрения Земли кажется, что он идет то вперед, то назад», — поясняет астролог.

Из-за своей близости к Солнцу, Меркурий демонстрирует это явление чаще других планет.

Меркурий — планета-ребенок: добрые трудности

Астролог сравнивает Меркурий с «очень юным, любознательным ребенком» в пантеоне богов. Такая аналогия позволяет понять, почему период ретроградности Меркурия не несет в себе катастрофических последствий.

«Ребенок, даже если он что-то делает не так, то это все равно очень по-доброму, то есть маленькие детки — маленькие бедки», — говорит Татьяна Забелло.

Следовательно, «если бы даже нам принес Меркурий какие-то трудности, то это маленькие трудности».

Возможность переделать: ретро-назад к возможностям

На самом деле, период ретроградного Меркурия — это не повод для паники, а скорее уникальная возможность.

«Ретро-назад. Это значит, что мы можем что-то вернуться назад и переделать, сделать что-то, что не получилось в прошлый раз», — объясняет астролог.

Чаще всего это касается сфер, связанных с Меркурием: «какие-то вопросы с бумагами, с образованием, какие-то интеллектуальные дела, ну и также все, что связано с движением».

Это может касаться как мелких бытовых хлопот, так и, например, занятий спортом, если это не профессиональная деятельность.

«Вот если у нас что-то в прошлый раз не получилось, мы можем вернуться и доделать», — призывает астролог.

В гороскопе каждого человека Меркурий отвечает за определенные сферы жизни, и период ретроградности дает шанс «сделать то, что не получилось в прошлый раз». Результат таких действий станет заметен, когда Меркурий вернется в прямое движение.

«Словом, надо сказать, что Меркурий вообще никакая не проблема, когда он ретрограден», — заключает Татьяна Забелло.

Период ретроградности — это время для осмысления, завершения начатого и подготовки к новым свершениям.