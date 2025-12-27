Когда все бегут — они идут: Путин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя

Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днём спасателя, который ежегодно отмечается 27 декабря. Президент особо отметил важную роль тех, кто всегда готов прийти на помощь в самых сложных обстоятельствах. Он подчеркнул, что представители этой профессии способны быстро и эффективно реагировать на внештатные ситуации.
Президент России также отметил рост технического оснащения МЧС, совершенствование профессиональной подготовки, а также накопление уникального профессионального опыта. По словам главы государства, российская служба спасения заслуженно считается одной из наиболее результативных в мире. Он выразил признательность сотрудникам, ежедневно показывающим высокий уровень мастерства и преданности делу.
Путин обратил особое внимание на медицинских специалистов и психологов, работающих в МЧС.
«Их особые компетенции порой просто незаменимы. И, конечно, прошу передать слова искренней благодарности сотрудникам, решающим сложнейшие задачи в условиях СВО на освобождённых и приграничных территориях», — добавил президент.
День спасателя появился в официальном календаре страны в 1995 году согласно указу российского президента. Однако эта дата связана с событиями 1990 года, когда постановлением Совета министров РСФСР был образован первый российский спасательный корпус. С этого момента начинает свою историю современная система МЧС России.
Этот профессиональный праздник занимает особое место среди значимых дат, посвящённых представителям ответственных профессий.
