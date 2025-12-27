В Магните исчезнет лимонад «Алоэ Вера»: покупатели нашли в бутылках загадочный «химический сюрприз»

В торговой сети «Магнит» приняли решение изъять из продажи напиток «Алоэ Вера» из-за обращений покупателей, пожаловавшихся на выраженный химический привкус.

Этот вопрос подняли после инцидента, в ходе которого мужчина приобрёл напиток, произведённый 11 августа, а его сын почувствовал сильное жжение во рту после дегустации.

Пострадавший отметил, что жидкость имела запах и вкус, напоминающий ацетон. Он вернулся в магазин и попробовал ещё несколько бутылок с той же датой производства, но и они отличались неприятным химическим запахом.

После публикации видео с рассказом об этом случае в социальных сетях руководство сети решило временно снять данный напиток с полок магазинов и заблокировать его продажу на кассах.

Это сделали для предотвращения дальнейшего попадания продукта к покупателям.

Представители пресс-службы прокомментировали ситуацию следующим образом:

В ближайшее время мы проведём лабораторные исследования и анализ этой продукции на предмет соответствия всем необходимым требованиям и нормам качества.

Кроме того, мы находимся в тесном контакте с поставщиком товара для выяснения всех обстоятельств и планируем срочную внеплановую проверку и аудит производства.

