Дом, от которого остался след для Русского музея: какую роль в искусстве сыграла петербургская усадьба Кокорева

На Московской улице в Пушкине стоит двухэтажный особняк, который почти не изменился со времени постройки. Его фасады целиком облицованы светлым кирпичом, а между окон вставлены цветные плиточные узоры — характерная деталь для загородных усадеб конца XIX века.

Из интерьеров лучше всего сохранились мраморные перила и пол с инкрустацией из яшмы. На нём — латинское "Salve", традиционное приветствие, которое хозяева выложили прямо у входа.

Кому принадлежал дом

Усадьба принадлежала Александру Васильевичу Кокореву — сыну крупного предпринимателя и мецената Василия Александровича Кокорева. Старший Кокорев прославился строительством Уральской железной дороги, основанием Волжско-Камского банка и созданием одной из первых частных художественных галерей в Москве.

Из его коллекции 166 произведений русских художников приобрели для Александровского дворца в Царском Селе, а позже 70 работ передали в формирующийся Русский музей. После смерти отца Александр Кокорев поселился в Царском Селе — здесь и появилась усадьба.

Флигель-зимний сад и жизнь усадьбы

К главному корпусу примыкал короткий флигель с ажурным завершением. Раньше он был застеклён: здесь располагался зимний сад, одно из любимых украшений дачных усадеб той эпохи. Сейчас крыша флигеля покрыта железом, но очертания старой конструкции по-прежнему читаются.

После смерти Кокорева в 1909 году дом долго пустовал. В Первую мировую войну здесь разместили госпиталь, где работали члены семьи архитектора С. Данини. Его жена заведовала палатами, сын трудился в операционной, а дочь-гимназистка помогала ухаживать за ранеными.

Во время Великой Отечественной войны подвалы усадьбы служили бомбоубежищем для жителей.

От института к частной собственности

В 1958 году здание передали Сельскохозяйственному институту. Позднее оно перешло к частному владельцу — корпорации «Петрострой». Несмотря на смену пользователей, общий облик усадьбы сохранился.

Дом остаётся интересным примером городской готики в Царском Селе и редким памятником, в котором слои истории видны буквально по стенам.