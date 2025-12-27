Антипригарную в мусор, омлет пеку только на чугунной сковороде: не устаю готовить это блюдо годами

Новости по теме

Год двойного подорожания: в Петербурге в 2026-м тарифы на тепло поднимут дважды

Перейти

Ваша антипригарная сковорода умрет за неделю: 3 смертных греха, которые совершает каждая хозяйка

Перейти

Жена не поверила, что этот хачапури приготовлен на сковороде: в грузинском ресторане пекут хуже

Перейти

Чугун засияет уже 20 минут спустя: чудо-смесь из трех ингредиентов с кухни оттирает даже старый жир

Перейти

Посреди лета: как в Петербурге 1912 года построили «Дворец тепла и льда», бросив вызов погоде

Перейти