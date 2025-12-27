Подарок от Невы: будет ли наводнение в Петербурге на Новый год

На дамбе, расположенной на окраине Петербурга, зафиксировали небольшое увеличение уровня воды в акватории Финского залива. Причиной стали порывы ветра, которые вечером 25 декабря привели к подъему воды в устье Невы до отметки немного выше +110 сантиметров по Балтийской системе.
Представители Комплекса защитных сооружений заверили, что опасности подтоплений в ближайшее время нет.
К утру 26 декабря атмосферный фронт сместился, и жители города смогли увидеть редкое для декабря солнце. Уровень воды начал постепенно снижаться. В дирекции добавили, что в течение ближайших дней повторного повышения не ожидается.
Специалисты постоянно контролируют ситуацию и поддерживают гидротехнические сооружения в состоянии готовности. Работники КЗС продолжают наблюдение за гидрологической обстановкой. Следить за происходящим позволяет современное оборудование и регулярный мониторинг.
Ранее в сообщениях отмечалось, что в последние дни декабря петербуржцам следует ожидать настоящую зимнюю погоду, а к Новому году прогнозируют снег.
