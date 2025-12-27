Городовой / Город / Подарок от Невы: будет ли наводнение в Петербурге на Новый год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Подарок от Невы: будет ли наводнение в Петербурге на Новый год

Опубликовано: 27 декабря 2025 13:30
Подарок от Невы: будет ли наводнение в Петербурге на Новый год
Подарок от Невы: будет ли наводнение в Петербурге на Новый год
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Власти сообщили, что в канун Нового года уровень воды в Санкт-Петербурге останется стабильным и поводов для беспокойства нет.

На дамбе, расположенной на окраине Петербурга, зафиксировали небольшое увеличение уровня воды в акватории Финского залива. Причиной стали порывы ветра, которые вечером 25 декабря привели к подъему воды в устье Невы до отметки немного выше +110 сантиметров по Балтийской системе.

Представители Комплекса защитных сооружений заверили, что опасности подтоплений в ближайшее время нет.

К утру 26 декабря атмосферный фронт сместился, и жители города смогли увидеть редкое для декабря солнце. Уровень воды начал постепенно снижаться. В дирекции добавили, что в течение ближайших дней повторного повышения не ожидается.

Специалисты постоянно контролируют ситуацию и поддерживают гидротехнические сооружения в состоянии готовности. Работники КЗС продолжают наблюдение за гидрологической обстановкой. Следить за происходящим позволяет современное оборудование и регулярный мониторинг.

Ранее в сообщениях отмечалось, что в последние дни декабря петербуржцам следует ожидать настоящую зимнюю погоду, а к Новому году прогнозируют снег.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью