Петербург подписал закон о собаках: какие правила теперь нужно соблюдать

В Санкт-Петербурге вступает в силу новый городской закон, регулирующий условия содержания домашних собак. Документ был подписан 10 ноября, и с этого момента владельцам даётся десять дней на подготовку к изменениям.

О принятии закона сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Согласно новым правилам, хозяева должны не только убирать за своими питомцами, но и не допускать проявлений агрессии со стороны животных.

Контролировать местонахождение собаки необходимо постоянно: без присмотра она может находиться только дома, у ветеринара или в местах оказания соответствующих услуг.

Выгул возможен только на поводке, а для потенциально опасных либо крупных пород дополнительно требуется намордник, при этом животное не должно находиться дальше 80 сантиметров от владельца.

Закон также ограничивает круг лиц, которые могут выгуливать собак: это не могут быть подростки младше 16 лет или лица в состоянии алкогольного опьянения. Если у гражданина несколько крупных собак, прогулка разрешается только с каждой по отдельности.

Кроме того, посещение массовых развлекательных мероприятий совместно с питомцем находится под запретом.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге арендовать квартиру, если у вас есть животное.