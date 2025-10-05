С животными нельзя! Как арендовать квартиру в Петербурге, если кот и собака — члены вашей семьи

Будет сложнее, но выход есть.

Снять квартиру с собакой или котом в Петербурге — задача непростая, но не безнадёжная. По данным сервиса «Яндекс Аренда» за март 2025-го, в Северной столице есть районы, где инфраструктура для владельцев животных развита особенно хорошо, а цены на жильё при этом остаются разными — от бюджетных до вполне столичных.

Больше всего объектов для владельцев четвероногих друзей сосредоточено в муниципальном округе № 65 — около 70, включая 32 зоомагазина, 15 ветклиник и 11 груминг-салонов. Снять здесь квартиру можно примерно за 50 тысяч рублей в месяц.

Среди других удобных локаций:

Южно-Приморский округ — около 60 объектов, аренда от 36 тысяч;

Шувалово-Озерки — более 40 объектов, аренда от 42 тысяч;

Коломяги — более 40 объектов, аренда от 35 тысяч;

Парголово — более 40 объектов, аренда от 33 тысяч.

Таким образом, самый широкий выбор «зоофрендли»-инфраструктуры — в центре и на севере города, а самые доступные цены для арендаторов с питомцами — в спальных районах ближе к КАД.