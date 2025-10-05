И после смерти им не воссоединиться: почему Сулеймана похоронили подальше от Хюррем

История любви Сулеймана Великолепного и Хюррем султан стала легендой, пережившей века. Их союз длился почти четыре десятилетия, а отношения вдохновляют и историков, и поклонников «Великолепного века». Но после смерти их не соединили в одной усыпальнице.

Хюррем ушла из жизни в 1558 году. По велению султана для неё возвели отдельный мавзолей рядом с мечетью Сулеймание — восьмигранный тюрбе работы Мимара Синана.

Внутри стены украсили изразцами с райским садом, а надписи воспевали её красоту и жизнелюбие. Сулейман же пережил возлюбленную на восемь лет и умер во время похода в 1566 году. Для правителя возвели более величественный мавзолей в том же комплексе.

Почему их разделили? Наиболее распространённая версия связана с османской традицией: султану подобало отдельное тюрбе, отражавшее его статус.

Если бы первым умер Сулейман, Хюррем, скорее всего, упокоилась бы рядом с ним. Но так как первой ушла супруга, её похоронили отдельно, передает Kinoafisha.

Сегодня усыпальницы стоят бок о бок в ансамбле мечети Сулеймание. В мавзолее Сулеймана покоятся также Михримах-султан и другие члены династии, в тюрбе Хюррем — Ханым-султан и шехзаде Мехмет.

Туристы со всего мира приходят сюда, чтобы увидеть два памятника, которые, даже будучи раздельными, напоминают: любовь Сулеймана и Хюррем не смогла уничтожить даже смерть.