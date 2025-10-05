Городовой / Общество / Кефира в достатке — и мы в порядке: почему в России упал спрос на молочные продукты (но не на все)
Кефира в достатке — и мы в порядке: почему в России упал спрос на молочные продукты (но не на все)

Опубликовано: 5 октября 2025 10:00
Фото: Городовой.ру

Дело только в ценах или растущем числе фальсификата на прилавках?

В России заметно упал спрос на молочную продукцию. По данным исследовательской компании «Нильсен», за первые семь месяцев 2025 года продажи стерилизованного молока сократились почти на 11%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%.

Главная причина — рост цен. В среднем молоко и сметана подорожали на 22%, масло — на треть. Себестоимость производства выросла из-за дорогих кормов для коров, топлива, электроэнергии и медикаментов. Производители уже предупредили торговые сети о новых повышениях цен.

Интересно, что при падении спроса на «традиционную» молочку — молоко, кефир, простоквашу — растут продажи йогуртов, творога и десертов. Их россияне покупают всё больше, что объясняет перераспределение спроса внутри категории, передают «Известия».

Дополнительный удар по отрасли может нанести отмена субсидий для крупных производителей молока. Это грозит ростом цен и дальнейшим снижением покупательского интереса к привычным продуктам.

В ближайшее время потребителям стоит готовиться к тому, что молочная корзина останется дорогой, а привычка выбирать «лёгкие» йогурты вместо кефира или ряженки может закрепиться надолго.

Игорь Мустафин
