«Дорога жизни» переживет второе рождение: реконструкцию в Ленобласти хотят закончить к 2027 году

В Ленинградской области начались работы по восстановлению исторической Дороги жизни, сыгравшей решающую роль в снабжении жителей блокадного Ленинграда продуктами и вооружением. Об этом сообщили в региональной администрации, подчеркнув важность этого маршрута для выживания города во время войны.
Представители правительства Ленинградской области напомнили:
«В ноябре 1941 года по льду Ладожского озера прошла Дорога жизни. Это был путь хлеба для измождённых людей, путь надежды для матерей и детей, путь оружия для защитников города»
.
Работы по обновлению мемориального комплекса уже начались. К основным этапам строительства планируют приступить в 2026 году, а завершить полный комплекс изменений рассчитывают до конца 2027 года.
Власти региона рассказали, что уже подготовлена проектно-сметная документация для приведения в порядок 90 памятников истории, создана концепция архитектурного освещения на мемориальных объектах и столбах с указателями, а также обновлены 56 остановочных пунктов и защитных сооружений вдоль маршрута.
Рабочие продолжают обустройство новых переходов и парковочных зон около памятников «Разорванное кольцо» и «Катюша». В дальнейшем предусматривается расширение проезжей части и строительство объезда вокруг Всеволожска, который предполагается завершить в 2030 году.