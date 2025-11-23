Городовой / Город / «Дорога жизни» переживет второе рождение: реконструкцию в Ленобласти хотят закончить к 2027 году
«Дорога жизни» переживет второе рождение: реконструкцию в Ленобласти хотят закончить к 2027 году

Опубликовано: 23 ноября 2025 11:09
В мемориально-ландшафтном комплексе начались работы по модернизации.

В Ленинградской области начались работы по восстановлению исторической Дороги жизни, сыгравшей решающую роль в снабжении жителей блокадного Ленинграда продуктами и вооружением. Об этом сообщили в региональной администрации, подчеркнув важность этого маршрута для выживания города во время войны.

Представители правительства Ленинградской области напомнили:

«В ноябре 1941 года по льду Ладожского озера прошла Дорога жизни. Это был путь хлеба для измождённых людей, путь надежды для матерей и детей, путь оружия для защитников города»

.

Работы по обновлению мемориального комплекса уже начались. К основным этапам строительства планируют приступить в 2026 году, а завершить полный комплекс изменений рассчитывают до конца 2027 года.

Власти региона рассказали, что уже подготовлена проектно-сметная документация для приведения в порядок 90 памятников истории, создана концепция архитектурного освещения на мемориальных объектах и столбах с указателями, а также обновлены 56 остановочных пунктов и защитных сооружений вдоль маршрута.

Рабочие продолжают обустройство новых переходов и парковочных зон около памятников «Разорванное кольцо» и «Катюша». В дальнейшем предусматривается расширение проезжей части и строительство объезда вокруг Всеволожска, который предполагается завершить в 2030 году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
