Скульпторы превзошли даже оригинальную Янтарную комнату: объясняем, чем новая лучше старой

Легендарная Янтарная комната, которую называли «солнечным залом» и «восьмым чудом света», исчезла во время Второй мировой войны и долгие десятилетия оставалась самой известной утраченной святыней.

Но именно Петербургу и Царскому Селу удалось вернуть её миру — воссозданный шедевр открыт к 300-летию города.

От подарка Петра до пропажи без следа

Янтарная комната начиналась как дипломатический жест: в 1717 году прусский король Фридрих Вильгельм I подарил её Петру I, рассчитывая укрепить союз с Россией. Но в готовом виде царь её так и не увидел — панно и рамы хранились по кладовым.

Лишь Елизавета Петровна и архитектор Растрелли придали «кабинету» вид, поразивший современников. Екатерина II проводила здесь вечера за картами, а Николай II задумал реставрацию. Но война перечеркнула планы.

Осенью 1941-го Янтарная комната стала первой в списке нацистских трофеев. За десять дней её демонтировали и вывезли в Кёнигсберг. Там она выставлялась до 1944 года, после чего следы теряются: пожары, хаос последних месяцев войны и гибель людей, владевших информацией, сделали тайну нерешённой до сих пор.

24 года возрождения

Воссоздание началось в 1983 году. Архитекторы и реставраторы работали по старым фотографиям и описаниям, но чудеса помогли: в конце 1990-х всплыла подлинная флорентийская мозаика и антикварный комод из убранства комнаты. Эти находки подтвердили правильность выбранного пути.

В реставрации использовали шесть тонн янтаря, особые технологии защиты от выгорания и приёмы, которые позволили камню сиять новыми красками. Под прозрачные пластины подкладывалась позолоченная фольга — благодаря этому рисунки и орнаменты выглядят ярче, чем могли себе позволить мастера XVIII века.

Почему новая комната «лучше» старой

Сегодняшняя Янтарная комната не просто копия. Она сочетает мастерство старинных мастеров с современными методами сохранения. Если оригинал темнел и разрушался от времени, то нынешняя версия рассчитана на века. Виртуальная модель, созданная в 2022 году, даёт возможность «пройтись» по залу даже тем, кто не приезжал в Царское Село, отмечает АиФ.

Так трагическая история завершилась новым чудом. Неудивительно, что туристы и исследователи называют возрождённую Янтарную комнату новым «восьмым чудом света» — и в отличие от утраченного оригинала она доступна каждому.