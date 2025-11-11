Китайский цифровой барьер: почему Google Maps не поможет найти дорогу в Поднебесной

Гид по местным навигаторам для тех, кто не хочет заблудиться.

Путешествие в Китай, страну поражающих контрастов и стремительных инноваций, может преподнести неожиданные сюрпризы. Один из таких сюрпризов — полное отсутствие привычного Google Maps.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь разъясняет порталу «Городовой» причины этого цифрового «занавеса» и предлагает альтернативы.

Шанхай без Google: Какие карты действительно приведут к цели в Поднебесной?

«Касательно того, почему не работает Google Maps», — начинает Наталья Ансталь.

«Ну, китайцы такие люди, они немножко похожи на Северную Корею, они находятся в определенной конфронтации политической с некоторыми странами, которые как раз-таки этим Google Maps заведуют, поэтому Google Maps там не заработает у вас».

Этот политический аспект создает реальные трудности для туристов, привыкших полагаться на глобальные навигационные сервисы.

Секреты навигации в стране, закрытой для Google

Решение проблемы кроется в местных разработках.

«Скачивайте местные навигаторы, которые у вас 100% будут там работать. Их несколько. Можно выбрать для себя удобный», — советует эксперт.

Наталья Ансталь призывает не рекламировать конкретные приложения, а ориентироваться на самостоятельный поиск:

«Поэтому вы можете погуглить, выбрать удобный для вас вариант».

«И помнить просто в целом, что Google на территории КНР не работает».

Пекин отгораживается от мировых сервисов — как это влияет на туристов?

Этот запрет на использование Google Maps — не просто техническое ограничение, а часть более широкой государственной политики.

«Китай это настолько прогрессивная и инновационная страна, что она старается использовать в своих рамках именно свой продукт», — объясняет Наталья Ансталь.

Аналогия с российским рынком, где преобладают отечественные сервисы, помогает понять логику китайских властей:

«Как у нас есть определенный продукт, который захватывает всю Россию, Вот у них то же самое, они создают свои продукты, которыми пользуется их население».

Зачем Китаю своя навигация?

Причина такого шага — не только стремление к импортозамещению, но и вопросы национальной безопасности.

«Чтобы, так сказать, у их оппонентов не было возможности выведать какие-то стратегические объекты, стратегическую информацию, они как раз таки и отключают для этого Google Maps», — раскрывает Наталья Ансталь.

Таким образом, ограничение доступа к Google Maps становится элементом защиты национальных интересов.

Откройте Китай: Гид по местным навигаторам для тех, кто не хочет заблудиться

В отличие от многих других стран, где Google Maps является единственным надежным навигатором, в Китае ситуация обратная.

«Есть страны, например, где работает только Google Maps, то есть привычные нам, например, для некоторых Яндекс.Карты или MapsMate или Tugis и так далее. То Китай наоборот», — отмечает Наталья Ансталь.

Это значит, что путешественникам придется осваивать новые, локальные приложения.

«Поэтому обязательно это имейте в виду и скачивайте только то, что работает. Те приложения, которые будут работать именно в Китае», — резюмирует Наталья Ансталь, давая четкий наказ всем, кто планирует поездку в Поднебесную.

Игнорирование этого простого правила может обернуться существенными неудобствами и потерянным временем в пути.