Едва завершилась реставрация: доходный дом Бадаева снова изуродован

В Санкт-Петербурге вновь были зафиксированы случаи порчи исторических зданий. Неизвестные люди нанесли надпись чёрной краской на обновлённую стену дома П.Т. Бадаева, расположенного на улице Восстания.
Объект считается памятником архитектуры, недавно завершили его реставрацию, сообщает пресс-служба ГАТИ.
Зафиксировать действия вандалов удалось благодаря камерам городского видеонаблюдения. Все полученные материалы уже передали сотрудникам полиции для установления причастных к происшествию.
В сообщениях подчеркивается, что нанесение вреда таким зданиям приравнивается к уголовному поступку.
Виновные могут быть приговорены к лишению свободы на срок до трёх-пяти лет или обязанностью выплатить крупный штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей.
В пресс-службе пояснили, что подобные инциденты рассматриваются весьма серьёзно.
Не так давно эти же камеры позволили установить личность граждан, испортивших помещение Российской национальной библиотеки 27 сентября. Служба ГАТИ требует возбуждения уголовного дела по данному факту.