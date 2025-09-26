Городовой / Город / Что скрывает 78-метровый шпиль петербургского Морского вокзала и почему его хотят обновить
Что скрывает 78-метровый шпиль петербургского Морского вокзала и почему его хотят обновить

Опубликовано: 26 сентября 2025 19:45
globallookpress/ Serguei Fomine

Здесь встречали круизные лайнеры и отправлялись паромы в Европу.

Морской вокзал на западной оконечности Васильевского острова открылся в 1982 году. Он был задуман как впечатляющие "морские ворота" города — аналог аэропорта Пулково, но для пассажиров, прибывающих по воде.

Первые эскизы проекта появились ещё в конце 1950-х, а окончательный вариант создали архитекторы Виталий Сохин, Лев Калягин, Михаил Захаров и их коллеги.

Вокзал построили в стиле советского модернизма. Его фасады облицованы панелями в форме парусов, а шпиль высотой 78 метров венчает кораблик. За этот проект авторы получили Государственную премию СССР в 1984 году.

Архитектура и устройство

Здание имеет 7 этажей: нижние заняты службами таможни и пограничного контроля, в верхней части разместилась гостиница. Перед вокзалом устроена двухъярусная площадь — решение, напоминающее планировку аэропортов.

Современное состояние

Сегодня Морской вокзал остаётся действующим пассажирским терминалом Большого порта Санкт-Петербург, хотя основная часть круизных лайнеров теперь приходит в новый порт "Морской фасад".

Сюда по-прежнему прибывают паромы, а само здание используется и как гостиница, и как бизнес-центр.А в 2005 году Морской вокзал внесли в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга

В последние годы обсуждается реконструкция комплекса с обновлением гостиницы и созданием медиацентра.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
