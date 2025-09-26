Что скрывает 78-метровый шпиль петербургского Морского вокзала и почему его хотят обновить

Морской вокзал на западной оконечности Васильевского острова открылся в 1982 году. Он был задуман как впечатляющие "морские ворота" города — аналог аэропорта Пулково, но для пассажиров, прибывающих по воде.
Первые эскизы проекта появились ещё в конце 1950-х, а окончательный вариант создали архитекторы Виталий Сохин, Лев Калягин, Михаил Захаров и их коллеги.
Вокзал построили в стиле советского модернизма. Его фасады облицованы панелями в форме парусов, а шпиль высотой 78 метров венчает кораблик. За этот проект авторы получили Государственную премию СССР в 1984 году.
Архитектура и устройство
Здание имеет 7 этажей: нижние заняты службами таможни и пограничного контроля, в верхней части разместилась гостиница. Перед вокзалом устроена двухъярусная площадь — решение, напоминающее планировку аэропортов.
Современное состояние
Сегодня Морской вокзал остаётся действующим пассажирским терминалом Большого порта Санкт-Петербург, хотя основная часть круизных лайнеров теперь приходит в новый порт "Морской фасад".
Сюда по-прежнему прибывают паромы, а само здание используется и как гостиница, и как бизнес-центр.А в 2005 году Морской вокзал внесли в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга
В последние годы обсуждается реконструкция комплекса с обновлением гостиницы и созданием медиацентра.