Городовой / Общество / Лимузин, банкетный зал и отполированный гроб: во сколько обойдутся похороны в Петербурге в 2025 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Лимузин, банкетный зал и отполированный гроб: во сколько обойдутся похороны в Петербурге в 2025 году

Опубликовано: 26 сентября 2025 22:00
Некрополис
Лимузин, банкетный зал и отполированный гроб: во сколько обойдутся похороны в Петербурге в 2025 году
globallookpress/ JSC ID Komsomolskaya Pravda

Жительница Северной столицы рассказала о том, сколько накопила и сколько нужно потратить на похороны.

В сети появилось видео, как одна пожилая женщина из Петербурга решила посчитать, сколько же стоят похороны в Северной столице.

Пенсионерка отметила, что накопила три миллиона рублей и вложила их в квартиру и взяла рассрочку на первый взнос, говорится в видео.

По ее подсчетам, на достойные похороны тоже придется потратиться. Она взялась досконально посчитать все расходы, И оказалось, что суммы поражают.

На что придется потратиться

Петербурженка узнала цены на кладбище, в ритуальных магазинах и банкетном зале. Она учла буквально все — от рытья могилы до поминок. Вот примерные цифры, которые она получила:

Могила на Никольском кладбище — около 25 тысяч рублей.

Отполированный гроб с хлопковой подстилкой — 45 тысяч.

Белый катафалк, похожий на лимузин — 27 тысяч.

Памятник с фотографией, оградой, плиткой и лавочкой — около 100 тысяч.

Организация поминок в банкетном зале в центре Петербурга — еще 80 тысяч.

В итоге похороны по этим ценам обойдутся примерно в 300 тысяч рублей. Хотя пенсионерка считает, что придется потратить полмиллиона.

Зачем копят пенсионеры

Женщина отмечает, что не стоит удивляться, зачем старики копят, ведь похороны — это недешевое дело.

Многие молодые люди просто не задумываются о том, что эти деньги после смерти их близких просто уйдут на все эти услуги.

При этом пенсионерка говорит, что многим уже пора начинать копить на свои похороны, так как молодежь нерационально подходит к расходам.

Что думают петербуржцы?

Местные жители не оставили без внимания подсчеты пенсионерки. Многих заинтересовала эта тема.

«Полмиллиона только участок стоит. На кладбищах открытого захоронения»;

«Если я помру, то это будут проблемы того помещения, где это произойдет. Ничего я не буду откладывать. Свалите меня в канаву, да и делов-то. Лично мне уже будет все равно»;

«Памятник, плитка и лавочка в 100 тысяч — это нереально. У нас только памятник с фото, цоколь и гранитная крошка обошлись в 280 тысяч, это по минималке еще делали. Кремация будет дешевле», — отметили петербуржцы.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».