Лимузин, банкетный зал и отполированный гроб: во сколько обойдутся похороны в Петербурге в 2025 году

Жительница Северной столицы рассказала о том, сколько накопила и сколько нужно потратить на похороны.

В сети появилось видео, как одна пожилая женщина из Петербурга решила посчитать, сколько же стоят похороны в Северной столице.

Пенсионерка отметила, что накопила три миллиона рублей и вложила их в квартиру и взяла рассрочку на первый взнос, говорится в видео.

По ее подсчетам, на достойные похороны тоже придется потратиться. Она взялась досконально посчитать все расходы, И оказалось, что суммы поражают.

На что придется потратиться

Петербурженка узнала цены на кладбище, в ритуальных магазинах и банкетном зале. Она учла буквально все — от рытья могилы до поминок. Вот примерные цифры, которые она получила:

Могила на Никольском кладбище — около 25 тысяч рублей.

Отполированный гроб с хлопковой подстилкой — 45 тысяч.

Белый катафалк, похожий на лимузин — 27 тысяч.

Памятник с фотографией, оградой, плиткой и лавочкой — около 100 тысяч.

Организация поминок в банкетном зале в центре Петербурга — еще 80 тысяч.

В итоге похороны по этим ценам обойдутся примерно в 300 тысяч рублей. Хотя пенсионерка считает, что придется потратить полмиллиона.

Зачем копят пенсионеры

Женщина отмечает, что не стоит удивляться, зачем старики копят, ведь похороны — это недешевое дело.

Многие молодые люди просто не задумываются о том, что эти деньги после смерти их близких просто уйдут на все эти услуги.

При этом пенсионерка говорит, что многим уже пора начинать копить на свои похороны, так как молодежь нерационально подходит к расходам.

Что думают петербуржцы?

Местные жители не оставили без внимания подсчеты пенсионерки. Многих заинтересовала эта тема.

«Полмиллиона только участок стоит. На кладбищах открытого захоронения»;

«Если я помру, то это будут проблемы того помещения, где это произойдет. Ничего я не буду откладывать. Свалите меня в канаву, да и делов-то. Лично мне уже будет все равно»;