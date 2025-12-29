На цыпочках и без стука: зима наконец-то пришла в Петербург

В Санкт-Петербурге начался зимний период с понижением температуры, о чём сообщил Михаил Леус, сотрудник Центра погоды «Фобос».
Период оттепели завершился, и в ночные часы столбик термометра в городе опустился до -7°C, а по Ленинградской области – от -3,2 до -11,6°C. В течение дня температура воздуха в Петербурге сохранится в пределах -1…-3°C, по области ожидается от -1 до -6°C.
Жители города могут готовиться к дальнейшему понижению температуры в ближайшие дни.
Кроме того, Петербург оказался под влиянием так называемой «барической ямы» — атмосферное давление снизится до 740 мм ртутного столба, что ниже нормы на 19-21 единицу.
Леус уточнил, что подобное давление можно сравнить с условиями на высоте около 200 метров над землей.
Как отметил Михаил Леус:
«В ближайшие 6-7 дней возвращения давления в рамки нормы в российских столицах не ожидается. Будьте внимательны к своему самочувствию и берегите себя».
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в Петербурге ожидается выпадение до 7 сантиметров снега.
