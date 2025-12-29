Городовой / Город / На цыпочках и без стука: зима наконец-то пришла в Петербург
На цыпочках и без стука: зима наконец-то пришла в Петербург

Опубликовано: 29 декабря 2025 16:00
В ближайшие несколько дней в регионе ожидается дальнейшее понижение температуры, с ночными заморозками до минус семи градусов.

В Санкт-Петербурге начался зимний период с понижением температуры, о чём сообщил Михаил Леус, сотрудник Центра погоды «Фобос».

Период оттепели завершился, и в ночные часы столбик термометра в городе опустился до -7°C, а по Ленинградской области – от -3,2 до -11,6°C. В течение дня температура воздуха в Петербурге сохранится в пределах -1…-3°C, по области ожидается от -1 до -6°C.

Жители города могут готовиться к дальнейшему понижению температуры в ближайшие дни.

Кроме того, Петербург оказался под влиянием так называемой «барической ямы» — атмосферное давление снизится до 740 мм ртутного столба, что ниже нормы на 19-21 единицу.

Леус уточнил, что подобное давление можно сравнить с условиями на высоте около 200 метров над землей.

Как отметил Михаил Леус:

«В ближайшие 6-7 дней возвращения давления в рамки нормы в российских столицах не ожидается. Будьте внимательны к своему самочувствию и берегите себя».

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в Петербурге ожидается выпадение до 7 сантиметров снега.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
