На цыпочках и без стука: зима наконец-то пришла в Петербург

Новости по теме

От летних температур до снега. Ждать ли тепла на майских праздниках в Петербурге?

Перейти

«Пожилым людям важен сам ритуал»: чай, пирог, ощущение праздника: как отметить праздник с близкими

Перейти

К празднику на поезде: РЖД на новогодние праздники запускает свыше 700 дополнительных рейсов

Перейти

Погодный апокалипсис грядет: когда Петербург накроет снегом и как изменится температура к концу апреля

Перейти

Сэкономите несколько тысяч: 3 проверенных правила покупки продуктов к празднику в Санкт-Петербурге

Перейти