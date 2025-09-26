Мистическая тишина и старинные фасады Прядильного переулка зовут в путешествие во времени

Прядильный переулок — короткая, почти камерная улица в Адмиралтейском районе, которая тянется от улицы Лабутина до набережной реки Фонтанки.
Сегодня здесь царит спокойствие: старый архитектурный ансамбль, отсутствие громкой рекламы и минимальный трафик машин (переулок стал односторонним осенью 2022 года — движение идёт от Лабутина к Фонтанке).
Как менялись названия
В XVIII веке: переулок и улица (Прядильная, ныне Лабутина) образовались вокруг слободы прядильщиков – ремесленников, работавших на фабрике или мастерской при Адмиралтействе.
С 1776 до 1793 года территория входила в Большую Мастерскую улицу, включая нынешние части улицы Пасторова. После разукрупнения названы сначала Глухим переулком, затем — Прядильным в 1836.
Что сохранилось сегодня
Пройдясь по переулку, можно увидеть целую галерею доходных домов:
- Дом № 6 — один из старейших, с фасадом середины XIX века.
- Дом № 7 (Фонтанка, 165) собственный доходный дом архитектора Иеронима Китнера.
- Дом № 8–10 сочетает корпуса конца XIX и начала XX века. Левый корпус — 1878 год (И. Н. Иорс), правый — 1903 (К. В. Маковский, брат художника Александра Маковского).
- На углу с Фонтанкой стоит дом Чанжина (№ 12), сейчас пустующий и ждущий новой жизни.
Сквер "Три павлина" добавляет переулку лёгкий штрих уюта: здесь всегда можно увидеть соседей с собаками и редких туристов с камерой.