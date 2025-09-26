Городовой / Город / Мистическая тишина и старинные фасады Прядильного переулка зовут в путешествие во времени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Мистическая тишина и старинные фасады Прядильного переулка зовут в путешествие во времени

Опубликовано: 26 сентября 2025 18:15
Прядильный переулок
Мистическая тишина и старинные фасады Прядильного переулка зовут в путешествие во времени
Городовой ру

Короткая улица у Фонтанки хранит следы старого Петербурга.

Прядильный переулок — короткая, почти камерная улица в Адмиралтейском районе, которая тянется от улицы Лабутина до набережной реки Фонтанки.

Сегодня здесь царит спокойствие: старый архитектурный ансамбль, отсутствие громкой рекламы и минимальный трафик машин (переулок стал односторонним осенью 2022 года — движение идёт от Лабутина к Фонтанке).

Как менялись названия

В XVIII веке: переулок и улица (Прядильная, ныне Лабутина) образовались вокруг слободы прядильщиков – ремесленников, работавших на фабрике или мастерской при Адмиралтействе.

С 1776 до 1793 года территория входила в Большую Мастерскую улицу, включая нынешние части улицы Пасторова. После разукрупнения названы сначала Глухим переулком, затем — Прядильным в 1836.

Что сохранилось сегодня

Пройдясь по переулку, можно увидеть целую галерею доходных домов:

  • Дом № 6 — один из старейших, с фасадом середины XIX века.
  • Дом № 7 (Фонтанка, 165) собственный доходный дом архитектора Иеронима Китнера.
  • Дом № 8–10 сочетает корпуса конца XIX и начала XX века. Левый корпус — 1878 год (И. Н. Иорс), правый — 1903 (К. В. Маковский, брат художника Александра Маковского).
  • На углу с Фонтанкой стоит дом Чанжина (№ 12), сейчас пустующий и ждущий новой жизни.

Сквер "Три павлина" добавляет переулку лёгкий штрих уюта: здесь всегда можно увидеть соседей с собаками и редких туристов с камерой.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще