Городовой / Общество / «В целях безопасности»: как законсервировать дачу на зиму
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«В целях безопасности»: как законсервировать дачу на зиму

Опубликовано: 26 сентября 2025 09:30
консервация дачи на зиму
«В целях безопасности»: как законсервировать дачу на зиму
globallookpress/Maksim Konstantinov

Неожиданные советы по зимовке сада.

С наступлением осени дачники задумываются о подготовке своих домов и участков к зимнему периоду.

Портал «Городовой» обратился к агроному Елизавете Тихоновой за советами, как правильно «законсервировать» дачный дом, чтобы он встретил весну в наилучшем состоянии.

Дом: защита от снега и льда

Главное правило — «убрать все, что может быть повреждено от снега».

Особое внимание следует уделить тому, что находится под крышей:

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном
«Сход снега, там, льда может повредить какие-то вещи, если вы оставите»,— говорит Тихонова.

Все, что может пострадать от зимних погодных условий, должно быть убрано либо в дом, либо хотя бы под крышу, например, на веранду. Также рекомендуется закрыть окна ставнями.

«Понятно, это уже в целях безопасности, скажем так», — поясняет агроном.

Теплицы: пленка — на снятие, каркас — на проверку

Владельцам теплиц стоит принять меры предосторожности.

«Теплицы, если у кого-то пленочные, конечно, снять. Все теплицы лучше закрыть».

Современные каркасы способны выдерживать значительные нагрузки, но «желательно зимой их чистить».

Розы: окучивание и правильная обрезка

Уход за розами имеет свои особенности.

«Розы ни в коем случае не срезать, потому что лучше окучить. Я всегда песком засыпаю», — советует Тихонова.

Надземную часть роз нельзя убирать полностью. Для «шрабов» (кустовых роз) следует сохранить около 20 сантиметров надземной части, а для гибридных и кустовых — 8 сантиметров.

«Ни в коем случае нельзя обрезать на эту высоту. Пусть они остаются метровыми».

Идеальное укрытие — снег: никаких тряпок и песка

Агроном развенчивает мифы об укрытии растений. Например, нет смысла укрывать песком.

«Если есть у вас деньги и много песка, и желание такое поработать, то можно», — говорит она с легкой иронией.

Но тут же добавляет:

«Я ничего не присыпаю, потому что это обман. Снег укрывает прекрасно».

Всевозможные укрытия из тряпок и бумаги, по ее словам, неэффективны, так как не создают значительной разницы температур.

Садовый инвентарь: уборка и порядок

Не стоит забывать и о садовом инвентаре.

«Надо убрать все шланги, садовые приборы, все надо аккуратно сложить».

Все эти предметы, подверженные воздействию влаги и мороза, должны быть убраны в сухое место.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».