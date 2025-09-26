«В целях безопасности»: как законсервировать дачу на зиму

С наступлением осени дачники задумываются о подготовке своих домов и участков к зимнему периоду.
Портал «Городовой» обратился к агроному Елизавете Тихоновой за советами, как правильно «законсервировать» дачный дом, чтобы он встретил весну в наилучшем состоянии.
Дом: защита от снега и льда
Главное правило — «убрать все, что может быть повреждено от снега».
Особое внимание следует уделить тому, что находится под крышей:
Все, что может пострадать от зимних погодных условий, должно быть убрано либо в дом, либо хотя бы под крышу, например, на веранду. Также рекомендуется закрыть окна ставнями.
«Понятно, это уже в целях безопасности, скажем так», — поясняет агроном.
Теплицы: пленка — на снятие, каркас — на проверку
Владельцам теплиц стоит принять меры предосторожности.
«Теплицы, если у кого-то пленочные, конечно, снять. Все теплицы лучше закрыть».
Современные каркасы способны выдерживать значительные нагрузки, но «желательно зимой их чистить».
Розы: окучивание и правильная обрезка
Уход за розами имеет свои особенности.
«Розы ни в коем случае не срезать, потому что лучше окучить. Я всегда песком засыпаю», — советует Тихонова.
Надземную часть роз нельзя убирать полностью. Для «шрабов» (кустовых роз) следует сохранить около 20 сантиметров надземной части, а для гибридных и кустовых — 8 сантиметров.
«Ни в коем случае нельзя обрезать на эту высоту. Пусть они остаются метровыми».
Идеальное укрытие — снег: никаких тряпок и песка
Агроном развенчивает мифы об укрытии растений. Например, нет смысла укрывать песком.
«Если есть у вас деньги и много песка, и желание такое поработать, то можно», — говорит она с легкой иронией.
Но тут же добавляет:
«Я ничего не присыпаю, потому что это обман. Снег укрывает прекрасно».
Всевозможные укрытия из тряпок и бумаги, по ее словам, неэффективны, так как не создают значительной разницы температур.
Садовый инвентарь: уборка и порядок
Не стоит забывать и о садовом инвентаре.
«Надо убрать все шланги, садовые приборы, все надо аккуратно сложить».
Все эти предметы, подверженные воздействию влаги и мороза, должны быть убраны в сухое место.