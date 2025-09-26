«В целях безопасности»: как законсервировать дачу на зиму

С наступлением осени дачники задумываются о подготовке своих домов и участков к зимнему периоду.

Портал «Городовой» обратился к агроному Елизавете Тихоновой за советами, как правильно «законсервировать» дачный дом, чтобы он встретил весну в наилучшем состоянии.

Дом: защита от снега и льда

Главное правило — «убрать все, что может быть повреждено от снега».

Особое внимание следует уделить тому, что находится под крышей:

Елизавета Тихонова Агроном «Сход снега, там, льда может повредить какие-то вещи, если вы оставите»,— говорит Тихонова.

Все, что может пострадать от зимних погодных условий, должно быть убрано либо в дом, либо хотя бы под крышу, например, на веранду. Также рекомендуется закрыть окна ставнями.

«Понятно, это уже в целях безопасности, скажем так», — поясняет агроном.

Теплицы: пленка — на снятие, каркас — на проверку

Владельцам теплиц стоит принять меры предосторожности.

«Теплицы, если у кого-то пленочные, конечно, снять. Все теплицы лучше закрыть».

Современные каркасы способны выдерживать значительные нагрузки, но «желательно зимой их чистить».

Розы: окучивание и правильная обрезка

Уход за розами имеет свои особенности.

«Розы ни в коем случае не срезать, потому что лучше окучить. Я всегда песком засыпаю», — советует Тихонова.

Надземную часть роз нельзя убирать полностью. Для «шрабов» (кустовых роз) следует сохранить около 20 сантиметров надземной части, а для гибридных и кустовых — 8 сантиметров.

«Ни в коем случае нельзя обрезать на эту высоту. Пусть они остаются метровыми».

Идеальное укрытие — снег: никаких тряпок и песка

Агроном развенчивает мифы об укрытии растений. Например, нет смысла укрывать песком.

«Если есть у вас деньги и много песка, и желание такое поработать, то можно», — говорит она с легкой иронией.

Но тут же добавляет:

«Я ничего не присыпаю, потому что это обман. Снег укрывает прекрасно».

Всевозможные укрытия из тряпок и бумаги, по ее словам, неэффективны, так как не создают значительной разницы температур.

Садовый инвентарь: уборка и порядок

Не стоит забывать и о садовом инвентаре.

«Надо убрать все шланги, садовые приборы, все надо аккуратно сложить».

Все эти предметы, подверженные воздействию влаги и мороза, должны быть убраны в сухое место.